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شرطة أبوظبي تشارك في ملتقى «الإحصاء»

متحدثون خلال الجلسة (من المصدر)
26 يونيو 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في جلسة حوارية عقدتها في ملتقى الشركاء بمركز إحصاء أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين المركز والقطاع الحكومي والخاص في تطوير منظومة الإحصاء في إمارة أبوظبي.
وأكد العقيد جاسم محمد الهرمودي نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، خلال الملتقى، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة واستدامة التواصل البناء ومد جسور التعاون الإيجابي مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح أن الملتقى يُعتبر بمثابة منصة استراتيجية للارتقاء بأطر جمع وإصدار التقارير والبيانات الإحصائية على مستوى إمارة أبوظبي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ولضمان توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تلبي متطلبات جميع المستخدمين على اختلاف قطاعاتهم، دعماً لتوجهات إمارة أبوظبي نحو التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي المبني على البيانات الدقيقة والإحصاءات الموثوقة.
وشارك في الجلسة الأولى المقدم محمد حمود العفاري، مدير إدارة الإحصاء المركزي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وقدم نبذة عن ممكنات شرطة أبوظبي ومهاراتها البشرية في إعداد المؤشرات الإحصائية من السجلات الإدارية والأنظمة وقواعد البيانات الضخمة والوثائق والمنهجيات اللازمة للوصول إلى مراحل نضج إحصائي متقدم.

شرطة أبوظبي
مركز إحصاء أبوظبي
القطاع الحكومي
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