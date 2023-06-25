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فريق الوعظ بمكتب شؤون الحجاج يستعرض تجهيزاته لخدمة حجاج الوطن

فريق الوعظ بمكتب شؤون الحجاج يستعرض تجهيزاته لخدمة حجاج الوطن
26 يونيو 2023 00:24

مكة المكرمة (الاتحاد)
‏بحث فريق الوعظ بمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات مع وعاظ الحملات الإماراتية برامجه وخدماته خلال موسم الحج استعداداً لخدمة حجاج الدولة.
‏وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر المكتب استعراض أهم البرامج الوعظية خلال موسم الحج، والأمور التي يجب اتباعها في المشاعر، حيث يقوم فريق الوعظ بدور كبير في ضمان وصول التوعية الدينية إلى كافة حجاج الدولة من خلال نخبة من الوعاظ والمفتين، بما يضمن أداء الحجاج لمناسكهم بصورة سليمة وسلسة.
وأشار الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، إلى أنه بدعم القيادة الرشيدة لمكتب شؤون الحجاج وبجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة يعمل المكتب ضمن مهامه على توعية حجاج الدولة لأداء المناسك بالشكل الصحيح ضمن برامج وضعها فريق الوعظ في المشاعر المقدسة لتزويد الحجاج بكل ما يحتاجون إليه من المعرفة والمعلومات الدينية والاستفسارات المتعلقة بالأمور الشرعية، بالإضافة إلى برامج وعظية خاصة للنساء تقوم بها مجموعة من كبار الواعظات المتميزات في الدولة.
وأوضح الكعبي أن المكتب، في إطار رؤيته الهادفة ورسالته في خدمة حجاج الدولة، قدم خطة وعظية موحدة لجميع الوعاظ تتضمن العديد من البرامج والفعاليات الدينية، كالمحاضرات الوعظية وندوات التوعية والدروس الفقهية، وإعداد لوحات توعية في الأماكن المخصصة لمخيمات حجاج الدولة بهدف إيصال المعلومات والإرشادات الفقهية للحاج أثناء وجوده في المشاعر المقدسة، كما عمل إلى تفعيل خطوط ساخنة للإجابة عن استفسارات حجاج الدولة على مدار (24) ساعة.
وأكد الكعبي على الوعاظ خلال الاجتماع الالتزام بمنهج التيسير في الفتوى، مع الرجوع إلى فريق الوعظ في المسائل التي تشكل على الواعظ، كما حثّ على تفقد حاجة الحجاج من المواعظ والاستفسارات الشرعية والالتزام بالبرنامج الوعظي المحدد من قبل الفريق، مع الحرص على تنفيذ برنامج الفعاليات الوعظية في مشعر منى وعرفة من خلال برنامج البث المباشر للمحاضرات والالتزام ببرنامج الإمامة في مشعر منى خلال يوم التروية ويوم النحر وأيام التشريق، مع الحرص على إسعاد حجاج الوطن، وأكد أن المكتب يواصل جهوده عبر كافة فرق العمل لتسخير التقنيات الحديثة في تنفيذ برامج الفريق خلال أيام الحج منذ قدوم الحاج وحتى انتهاء المناسك.

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