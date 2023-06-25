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مكتب شؤون الحجاج يبحث مع الحملات خطة تسكين الحجاج في المشاعر المقدسة

مكتب شؤون الحجاج يبحث مع الحملات خطة تسكين الحجاج في المشاعر المقدسة
26 يونيو 2023 00:17

مكة المكرمة (الاتحاد)
ترأس الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بحضور محمد سعيد النيادي، نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، اليوم اجتماعاً تنسيقياً لأصحاب الحملات الإماراتية استعرض خطة وآلية تسكين حجاج الوطن في مختلف المشاعر المقدسة إلى جانب التنسيق حول آلية حركة وتفويج الحجاج عبر وسائل النقل المختلفة.
وتطرق الدكتور محمد الكعبي إلى آلية رحلة الحجاج منذ توجههم إلى منى يوم التروية حتى الانتهاء من أداء المناسك وعودتهم إلى الدولة، وأهم النقاط لتنفيذ الخطط الموضوعة بشأن التحرك بكل يسر وسلامة، وتوفير وسائل الراحة والسعادة لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج وأثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى استعراض آليه دخول الحجاج إلى المشاعر المقدسة بالتنسيق مع فرق العمل المختصة.
وأكد الكعبي حرص مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على إنجاح موسم الحج بدعم القيادة الرشيدة، وبجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبالتعاون مع أصحاب الحملات لتحقيق الأهداف بالارتقاء بخدمة حجاج الدولة، وتسخير كافة الإمكانيات لأداء مناسكهم براحة وطمأنينة.

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