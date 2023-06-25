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مهرجان ليوا للرطب يخصص 293 جائزة لمسابقات دورته الـ 19

مهرجان ليوا للرطب يخصص 293 جائزة لمسابقات دورته الـ 19
26 يونيو 2023 01:29

الظفرة (وام)

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 أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب تفاصيل مسابقات الدورة الـ 19 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي تراث الإمارات، وذلك في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 17 ولغاية 30 يوليو 2023.
ويشهد المهرجان، على مدار 14 يوماً، تنظيم 23 مسابقة رئيسية، خصص لها نحو 293 جائزة بقيمة تبلغ أكثر من 8 ملايين و300 ألف درهم، والموزعة على فئات «مسابقات مزاينة الرطب، مسابقات الفاكهة، مسابقات المزرعة النموذجية، مسابقات أجمل مجسم تراثي وأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج». وتتضمن مزاينة الرطب 11 مسابقة، خصص لها 195 جائزة بقيمة 4 ملايين و336 ألف درهم، موزعة على النحو التالي «الدباس 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، الخلاص 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، الفرض 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، الخنيزي 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، بومعان 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، الشيشي 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، خلاص مزارع العين 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، فرض مزارع العين 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، مسابقة أكبر عذج 15 جائزة بقيمة 234 ألف درهم، مسابقة ليوا لنخبة الرطب 15 جائزة بقيمة 540 ألف درهم، ومسابقة الظفرة لنخبة الرطب 15 جائزة بقيمة 725 ألف درهم».
وتحرص اللجنة المنظمة، من خلال هذه المسابقات، على تشجيع المزارعين على الاعتناء بشجرة النخيل، والعمل على تحسين إنتاجها ورفع جودة المنتج، والتوسع في زراعة الأصناف التجارية، وتوعيتهم بالأساليب الحديثة في هذا المجال. أما مسابقات الفاكهة، فتتضمن 7 مسابقات، خصص لها 63 جائزة بقيمة مليون و102 ألف درهم، موزعة على النحو التالي «الليمون المنوع 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، الليمون المحلي 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، المانجو المنوع 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، المانجو المحلي 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، التين الأحمر 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، التين الأصفر 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، وسلة فواكه الدار 3 جوائز بقيمة 400 ألف درهم»، وتشجع هذه المسابقات المزارعين على زراعة أصناف الفاكهة المحلية والمنوعة في مزارعهم وحدائق المنازل. وتسعى مسابقة المزرعة النموذجية إلى الاعتناء بمزارع النخيل في محاضر ليوا ومدن منطقة الظفرة، وما يتبعها من الاهتمام بالنخيل وزراعة أصناف من الفاكهة والنباتات المحلية وشمولها للخدمات، مثل سكن العمال وأماكن التخزين وتوفير المياه وغير ذلك، حيث تتضمن 3 فئات، خصص لها 15 جائزة بقيمة مليونين و250 ألف درهم، موزعة على النحو التالي «فئة المحاضر الغربية 5 جوائز بقيمة 750 ألف درهم، فئة المحاضر الشرقية 5 جوائز بقيمة 750 ألف درهم، وفئة مدن 5 جوائز بقيمة 750 ألف درهم».
وخصصت اللجنة المنظمة لمسابقة أجمل مخرافة 10 جوائز بقيمة 48 ألف درهم، وذلك لتشجيع الأسر المنتجة على ممارسة الحرف التقليدية المرتبطة بالنخيل، وتحفيز الممارسين لمهنة صناعة المخاريف «السلال المصنوعة من خوص النخيل» للابتكار في صناعتهم. أما مسابقة أجمل مجسم تراثي، فقد خصص لها 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، إذ تركز المسابقة في كل موسم على عمل مجسم تراثي يمثل بيئة من البيئات القديمة، ويتضمن الجوانب المختلفة للحياة في تلك البيئة بكل تفاصيلها الدقيقة، وإلقاء الضوء على المهن والفعاليات المختلفة وما يرتبط بها، وتكون بصورة تنقل الزائر إلى الماضي العريق عبر مجسم يجسد تراث الآباء والأجداد.
مكانة تاريخية
يذكر أن مهرجان ليوا للرطب يهدف إلى ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، صون الموروث الثقافي وكالتراثي العريق لأبناء الإمارات ونقله للأجيال المتعاقبة، دعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة، توعية المزارعين بالزراعة الحديثة والعناية بمزارعهم وإطلاعهم على أفضل الممارسات، تشجيع المزارعين للاهتمام أكثر بجودة الإنتاج.

مهرجان ليوا للرطب
منصور بن زايد
أبوظبي
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