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وضع حجر الأساس للفرع الرابع لـ«تعاونية عجمان» في الحميدية

محمد النعيمي وكبار الحضور خلال وضع حجر الأساس (وام)
26 يونيو 2023 01:29

عجمان (وام)

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وضع الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، حجر الأساس للفرع الرابع للجمعية في إمارة عجمان بمنطقة الحميدية، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 70 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازه في غضون 18 شهراً، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قد اطلع مؤخراً، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على المخططات النهائية لمشروع.
وأكد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، أن المشروع يأتي استجابة للطفرة التنموية والاقتصادية التي تشهدها إمارة عجمان وخاصة منطقة الحميدية، والتي تشهد تطوراً ونمواً سريعاً من الناحية العمرانية والسكانية والمشاريع التجارية، نتيجة لرؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التي أسهمت في بناء إمارة عصرية تواكب التطلعات والمتغيرات السريعة، وتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتعزز من مكانة الإمارة. وأوضح أن المشروع يتضمن مبنى بمساحة 20 ألف متر مربع، يحتوي على «هايبر ماركت» جمعية أسواق عجمان التعاونية بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى 18 محلاً تجارياً داخلياً و15 محلاً تجارياً خارجياً.
ولفت إلى أن المشروع يوفر مساحة خارجية بتصميم مميز تحتوي على 22 مطعماً ومقهى بمساحات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع هذا النوع من المشاريع، كما تم تخصيص حوالي 300 موقف للمتسوقين والزائرين.
وأكد سامي محمد شعبان مدير عام الجمعية، أن الفرع الجديد للجمعية يرسّخ سياسية الجمعية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المتسوقين في كافة مناطق إمارة عجمان، لافتاً إلى أن جميع العاملين في الجمعية يبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

عجمان
محمد بن عبدالله النعيمي
أسواق عجمان التعاونية
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