5 ملايين درهم  من «دبي الإسلامي» دعماً لـ «صندوق الفرج»

أبوظبي (وام)

قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ خمسة ملايين درهم ضمن مبادرة «فرجت»، أسهمت في الإفراج عن (69) نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية،عن شكره وتقديره للشركاء من بنك دبي الإسلامي لدعمهم جهود العطاء المتواصلة في المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن مسيرة الصندوق ماضية في تعزيز العمل التكافلي وتحقيق أهدافه في مساعدة أسر ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من خلال المبادرات المجتمعية التي يقدمها وعبر تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية في منظومة عمل تكاملي تستهدف تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

من جانبه، أكد بنك دبي الإسلامي الحرص على مواصلة المبادرات المجتمعية ودعم جهود العمل الإنساني والخيري ضمن سياسة البنك كمؤسسة وطنية تحرص على تحقيق المسؤولية المجتمعية ودورها في التنمية والحفاظ على روح التآلف والتماسك المجتمعي، منوهاً بأن الشراكة مع صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية هي شراكة استراتيجية تستهدف شريحة من المجتمع الإماراتي، وتسهم في التخفيف عنهم وعن أسرهم وتعزز جهود عودتهم إلى مجتمعهم أفراداً منتجين.