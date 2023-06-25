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الطقس اليوم غائم

الطقس اليوم غائم
26 يونيو 2023 01:29

أبوظبي (وام)

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 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة على السواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
حركة الرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 - 25 تصل إلى 35 كلم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:32 والمد الثاني عند الساعة 05:53 والجزر الأول عند الساعة 12:05 والجزر الثاني عند الساعة 00:49.
وفي بحر عمان الموج متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 04:19 والجزر الأول عند الساعة 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:27.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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