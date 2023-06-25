حرم حاكم عجمان تشهد تخريج الدفعة التاسعة من «التكنولوجيا التطبيقية»

عجمان (الاتحاد)

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، حرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، حفل تخريج 162مواطنة يمثلن الدفعة التاسعة من خريجات برنامج العلوم المتقدمة والمسار المتقدم، والمسار العام في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية فرع عجمان، المتخصصات في الهندسة والابتكار، والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال والمحاسبة، والعلوم الصحية والتكنولوجيا، والإنتاج الإعلامي الإبداعي، والهندسة التطبيقية والتكنولوجيا وذلك بحضور الشيخة غلا بنت راشد بن حميد النعيمي، والشيخة زين بنت راشد بن حميد النعيمي.

وقد ألقت سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان كلمة توجيهية لبناتها الخريجات أكدت فيها على الدور الرائد الذي تقوم به القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة الداعمة للمرأة الإماراتية، داعية الخريجات إلى ضرورة التمسك باللغة العربية والأخلاق الفاضلة، ومؤكدة أن السعادة الحقيقية تكمن في رضا الله تعالى، وأن الجد والاجتهاد والتحلي بالقيم النبيلة التي يحث عليها ديننا الحنيف، هي السبيل إلى تحقيق النجاح في الدنيا والآخرة.

وفي كلمته التي ألقتها نيابة عنه إحدى الخريجات، قال عيسى عبدالله المرزوقي، مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة، إن مركز «أبوظبي التقني» نجح في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة، في أن تكون مخرجات «التكنولوجيا التطبيقية» نماذج فريدة في التخصصات الصناعية والهندسية والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة الوثيقة بمتطلبات الازدهار والتقدم في حاضر الأمم ومستقبلها القريب والبعيد. في ختام الاحتفال أنابت، سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، الشيخة غلا بنت راشد بن حميد النعيمي، بتسليم الخريجات شهادات التخرج وسط مزيد من الأفراح والتهاني والتبريكات من أولياء الأمور والمسؤولين والحضور والخريجات.