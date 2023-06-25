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«تطبيقية رأس الخيمة» تحتفل بتخريج الدفعة السادسة عشرة

صقر بن سعود يشهد حفل تخريج طلاب ثانوية التكنولوجيا التطبيقية (وام)
26 يونيو 2023 01:29

رأس الخيمة (وام)

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شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، أمس، حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في رأس الخيمة، البالغ عددهم 104 طلاب، والذي أُقيم على مسرح كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، بحضور عددٍ من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء الأمور.
وهنأ الشيخ صقر بن سعود القاسمي، الخريجين على ما بذلوه من جهود ومثابرة لتحقيق هذا النجاح، الذي يُعد مصدراً للفخر والاعتزاز لهم ولأولياء أمورهم.. متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مواصلة رحلتهم الجامعية، والسعي الدائم لكسب المزيد من العلم والمعرفة، من أجل خدمة الوطن ودعم مسيرته التنموية الشاملة، وتحقيق طموحاتهم الشخصية.
وقام الشيخ صقر بن سعود القاسمي، بتسليم شهادات التخرج للطلبة، وتكريم المتميزين في مختلف التخصصات، والتقاط الصور التذكارية مع الخريجين.
شملت الدفعة 21 طالباً في تخصص الحوسبة والذكاء الاصطناعي، و42 طالباً في الهندسة والابتكار، و5 في شبكات الحاسوب، و18 في الهندسة التطبيقية وتكنولوجيا الطيران، و18 في الهندسة التطبيقية والتكنولوجيا «عام».

رأس الخيمة
صقر بن سعود بن صقر القاسمي
التكنولوجيا التطبيقية
كليات التقنية العليا
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