«ألف للتعليم» تنال جائزة عالمية عن أفضل حل تعليمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، حصولها على جائزة أفضل حل تعليمي خلال حفل توزيع جوائز «كودي 2023» العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للصفوف ما قبل مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثامن، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية التي تمنحها جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA). وتُعنى هذه الجوائز المرموقة بتكريم الشركات التي تقدم تقنيات التعليم والأعمال الأكثر ابتكاراً في الدولة وحول العالم.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: «نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة في قطاع تكنولوجيا التعليم. نيل هذه الجائزة يعكس مكانة (ألف للتعليم) كمؤسسة رائدة في توفير حلول تعليمية مخصصة وفعالة للطلبة حول العالم. ونجدد التزامنا بتمكين المعلمين وإلهام المتعلمين، ومواصلة دفع عجلة تطور قطاع التعليم بالاعتماد على حلولنا المبتكرة، مثل (منصة ألف). ويأتي هذا التقدير تتويجاً لجهود وتفاني فريقنا، حيث نواصل العمل على رسم ملامح جديدة لمستقبل التعليم وإطلاق الإمكانات الكاملة لكل طالب».

وقال كريس موهر، رئيس جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات: «يُعد الفائزون بجائزة (كودي 2023) لتكنولوجيا الأعمال والتعليم نموذجاً في بذل الجهود الدؤوبة في تقديم المنتجات والخدمات المتميزة والإمكانات الابتكارية التي تمكّن مختلف الطلبة من التواصل مع المعلمين والوصول إلى المواد التعليمية. ونحن فخورون بهم لما يقدمونه من حلولٍ تعليمية مبتكرة، من شأنها معالجة التحديات الكبيرة التي تواجه المتعلمين اليوم، ومن ضمنها إمكانية وصول الطلبة كافة إلى الأدوات التعليمية المخصصة. ونتوجه بالتهنئة لجميع الفائزين بجائزة (كودي) لهذا العام».

وأعلنت جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات عن القائمة الكاملة للفائزين في جوائز «كودي» خلال إعلانٍ افتراضي عن الفائزين. وتم منح الجوائز للمنتجات والخدمات المقدمة للطلبة والمختصين في التعلُّم على حد سواء، بما في ذلك تكريم أفضل أداة لتكنولوجيا التعليم.