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شرطة دبي تُكرم متطوعي مبادراتها المُجتمعية

شرطة دبي تُكرم متطوعي مبادراتها المُجتمعية
26 يونيو 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

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كرم  اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، المتطوعين من الجمهور الخارجي الذين شاركوا مع شرطة دبي في تنفيذ مبادراتها المجتمعية.
حضر التكريم، اللواء الدكتور عادل السويدي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة جبل علي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة والضباط وأفراد المجتمع.
وأشاد  اللواء خليل المنصوري، خلال حفل التكريم الذي أُقيم في نادي الضباط، بالدور المتميز للمتطوعين في إنجاح المبادرات المجتمعية المُختلفة التي تُنفذها مراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي. وأكد اللواء الدكتور عادل السويدي أن شرطة دبي عملت منذ وقت مُبكر على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأوجدت منظومة متكاملة ومنصة تُعنى بالتطوع.

شرطة دبي
دبي
خليل إبراهيم المنصوري
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