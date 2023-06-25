24 ألف مستفيد من برنامج المواد الغذائية المدعومة بالعين

إيهاب الرفاعي (العين)

كثفت بلدية مدينة العين استعداداتها لتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية المدعومة عبر مراكز التوزيع التابعة للبلدية، وتوفير كل متطلبات المواطنين من مختلف السلع الغذائية المدعومة والمخفضة.

وتأتي الاستعدادات وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم خدمات متميزة تساهم في إسعاد المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالمستوى الحضاري الذي يحقق تطلعاتهم، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات مجتمعية متميزة، وتنوعت الاستعدادات بين تمديد ساعات العمل، وتوفير المخزون بكميات كافية في جميع منافذ البيع خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وبلغ عدد المسجلين في منصة (تم) لصرف المواد الغذائية 59,821 مواطناً كما بلغت نسبة رضا المستفيدين من طلب خدمة صرف المواد الغذائية من خلال منصة (تم) 100%. وأكدت البلدية أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المواد الغذائية المدعومة بلغ أكثر من 51 ألفاً و886 مستفيداً من بداية العام الجاري، وقاموا بصرف المواد الغذائية من مختلف منافذ توزيع المواد الغذائية التي حددتها بلدية العين للتسهيل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية بسهولة ويسر، حيث بلغ عدد المستفيدين من مراكز توزيع المواد الغذائية البالغ عددها 11 مركزاً في مختلف مناطق العين 22 ألفاً و577 مستفيداً. فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية «منصة تم» 3670 مستفيداً كما استفاد من خدمة توصيل المواد الغذائية 1419 مستفيداً بينما بلغ عدد المستفيدين من أفرع جمعية العين التعاونية في صرف المواد الغذائية 24 ألفاً و220 مستفيداً والتي بلغ عددها 25 فرعاً موزعة على مختلف مناطق مدينة العين، وتعمل البلدية على إضافة سلع ومواد غذائية جديدة للمستفيدين، وتقديم عروض على أسعار البيع بناءً على التخفيضات التي يتم إرسالها من لجنة تنظيم مراكز بيع السلع الغذائية المدعمة.

تسعى بلدية مدينة العين باستمرار لتطوير خدمة السلع الغذائية المدعومة للأسر المواطنة، حيث تم إدراج مجموعة واسعة من السلع الغذائية ليصل عدد المواد الغذائية المعتمدة في النظام إلى أكثر من 248 سلعة ومادة غذائية، مثل السكر والقهوة والزيوت النباتية والمياه المعدنية والسمن والعسل، بجانب المواد الغذائية المدعمة مثل الأزر والطحين، وغيرها الكثير ذات جودة عالية وبأسعار منافسة للأسواق المحلية التي تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية المواطنة، إضافة إلى توفير الخدمة في عدد كبير من المراكز والمنافذ وفق أوقات عمل مرنة تناسب جميع فئات المتعاملين.

حددت بلدية العين مواعيد صرف المواد الغذائية عبر مختلف مراكز التوزيع خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يمكن صرف المواد الغذائية من المركز الرئيسي خلال الفترة من أيام الأحد 25 يونيو وحتى الثلاثاء 27 يونيو من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء فيما يمكن صرف المواد من مراكز توزيع المواد الغذائية يومي 26 و27 من شهر يونيو الجاري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصراً. وتستمر أفرع جمعية العين التعاونية في صرف المواد الغذائية المدعومة للمواطنين طيلة فترة عيد الأضحى من تاريخ 25 يونيو وحتى تاريخ 30 يونيو من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 مساء، كما يمكن للمتعامل الحصول على الخدمة إلكترونياً من خلال منصة الخدمات الحكومية (منصة تم) وطلب خدمة التوصيل في حال الرغبة في ذلك.

ودعت بلدية مدينة العين الأسر المواطنة للاستفادة من خدمة السلع الغذائية من خلال التسجيل والحصول على الخدمة عن طريق منصة تم، حيث يحق لكل مواطن يحمل خلاصة قيد التسجيل الحصول على الخدمة، كما يحق لرب الأسرة إصدار أكثر من بطاقة مواد غذائية مدعومة بناء على عدد الزوجات المسجلات في خلاصة القيد.