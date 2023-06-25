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بعثة حج حكومة دبي تقدم محاضرات وعظية في مكة

خلال إحدى المحاضرات بالبعثة (من المصدر)
26 يونيو 2023 01:29

مكة المكرمة (الاتحاد)

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تواصل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي 1444هـ والتي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تقديم برامجها الدينية والتثقيفية لحجاج بيت الله الحرام منذ أن وصلت الأراضي المقدسة، وتستمر في تقديم حزمة من المحاضرات والبرامج في مكة المكرمة حتى الثامن من ذي الحجة 1444هـ قبل الانطلاق لأداء مناسك الحج.
وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي: إن البعثة تحظى بمتابعة حثيثة من الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وإصدار توجيهاته يومياً بتسخير جميع الإمكانيات لراحة حجاج بيت الله الحرام حتى الانتهاء من أداء كافة مناسك وشعائر الحج، ونطمئن أهالينا بأن جميع حجاج البعثة بخير وسلامة وعافية بحمد من الله وفضله. ومن جانبه، أشار هلال الفيلي المتحدث الإعلامي للبعثة، بتقديم حزمة من المحاضرات التثقيفية وبرامج التوعية للموظفين والموظفات من حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي، يلقيها كل من الشيخ محمد حسن الطاهر مفتي البعثة، والمفتية حصة خلفان بن حضيبة، بالنسبة لفئة الحاجات من الموظفات، وتأتي المحاضرات في إطار حرص البعثة على زيادة الوعي بمناسك الحج وتهيئة الحجاج لأداء الفريضة.

دبي
الحج
مكة
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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