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فحوص طبية وإرشادات صحية للحجاج في المطارات

خلال تقديم الخدمات الصحية للحجاج قبل المغادرة من أحد مطارات الدولة (من المصدر)
26 يونيو 2023 01:28

دبي (الاتحاد) 

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أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشركاؤها في القطاع الصحي، مواكبتها قوافل الحج في المطارات قبل مغادرتهم الدولة، لتقديم الإرشادات الصحية والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر وخلال أداء مناسك الحج لضمان حج صحي وآمن، وذلك عبر فريق تثقيف صحي متخصص وفرت له جميع الإمكانات.
وتأتي مواكبة فريق الوزارة للحجاج في مطارات الدولة ضمن حملتها التوعوية الاتصالية الموحدة خلال موسم الحج للعام الحالي، والتي أطلقتها تحت شعار «حج صحي آمن» بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودوائر الأوقاف المحلية في كل إمارة، وذلك بما يجسد اهتمام الوازرة وشركائها بزوار بيت الله الحرام وحمايتهم من أي أعراض صحية، وتحقيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى وقاية المجتمع من جميع المخاطر والأمراض السارية.
ويشمل عمل فريق الوزارة التأكد من تلقي الحجاج التطعيمات اللازمة لوقايتهم من عدوى الأمراض، وإجراء فحوص طبية مثل الضغط والسكري، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل، وتدعوهم لاتباع التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالمشاكل الصحية أثناء أداء فريضة الحج، مثل تجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية، والحرص على نظام التغذية الصحية.
كما يتواصل فريق الوزارة مع الفرق الطبية المرافقة للحملات للدعم بالأدوية والاستشارات الطبية، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للحجاج، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بصحة وسلامة.

 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الحج
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