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«عونك يا وطن» يوزع كسوة العيد على الأيتام

فريق «عونك يا وطن» لدى تجهيز كسوة العيد
26 يونيو 2023 01:28

العين (الاتحاد)

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 وزع فريق «عونك يا وطن» التطوعي «كسوة العيد» على الأيتام والأسر المتعففة ضمن مبادرات الفريق الخيرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولتقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة داخل الدولة، خاصة في مناسبات الأعياد، وذلك برعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس الفريق الذي قال بالمناسبة: «كسوة العيد» مبادرة سنوية نعمل في الفريق على استدامتها كل عام، ضمن حرصنا على ملامسة الحاجات الإنسانية والاستجابة الفاعلة معها، لنشارك الأسر والأطفال فرحة العيد، ولجعل هذه المناسبة سعيدة على قلوبهم.
وأكد ابن حم أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بنشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي، وشدد رئيس فريق «عونك يا وطن» على حرص الفريق على إسعاد الأطفال وأسرهم، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، وذلك من أجل تعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
وتابع ابن حم: «العمل الخيري والإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأصبح شجرة طيبة أصلها ثابت تؤتي أكلها في كل الأوقات، وعلى هذا النهج نسير في (عونك يا وطن)، ساعين إلى مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة في جميع أنحاء الدولة».

عونك يا وطن
عيد الأضحى
محمد بن مسلم بن حم العامري
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