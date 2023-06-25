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بلدية خورفكان: جاهزية تامة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية خورفكان: جاهزية تامة لاستقبال عيد الأضحى المبارك
26 يونيو 2023 01:28

خورفكان (الاتحاد)

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 أعلنت بلدية مدينة خورفكان استكمال كل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تحرص عليها كل عام لجعل أيام هذا العيد مميزة ومبهجة ومتصفة بالسلامة التامة، حيث ترأست المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان، اجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء الأقسام لمناقشة استعدادات عيد الأضحى المبارك، وجرى في الاجتماع طرح العديد من الأفكار والمقترحات، من خلال عمل أقسام البلدية جميعها، وتكاتفها لتحقيق السلامة والسعادة.
وأنجز قسم الصحة العامَّة في البلدية استعداداته من خلال إعداد برنامج مكثفٍ لمراقبة منافذ البيع في مدينة خورفكان قبل وخلال أيام العيد، وقام مفتشو القسم بحملات تفتيشية على جميع محلَّات السوق القديم، لتقديم أفضل الخدمات، وللمحافظة على صحة وسلامة الجميع.
كما أكدت شعبة رقابة الأغذية أنَّ سوق الخضراوات والفواكه أنهى استعداداته وجاهزيته لاستقبال عيد الأضحى، واستقبال سكان المدينة، موضحةً أنَّ سوق الخضار والفواكه سيعمل طوال أيام العيد من الساعة 08:00 صباحاً وحتى 12:00 ليلاً.
تكثيف الرقابة
وقالت فوزية القاضي: «أمَّا عن تجهيزات شعبة الخدمات البيطرية، فقامتْ بتكثيف الرقابة على سوقِ المواشي للتَّأكُّد من صحة المواشي المعروضة للبيع، وتطبيق الشروط الصحيَّة على محلَّات بيع المواشي، كما كثَّفت الرقابة على سوق السَّمك من حيث فحص الأسماك الواردة والمعروضة، وتطبيق الشُّروط الصحية على محلَّات بيع الأسماك. كما تمَّ تكثيف الرقابة على سوق الخضار والفواكه، والتَّأكُّد من صلاحية المعروضات، ومتابعة أعمال النَّظافة والتَّعقيم». 

 

 

 

خورفكان
بلدية خورفكان
عيد الأضحى
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