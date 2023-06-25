فارس المزروعي: الوعي المجتمعي ركيزة أساسية للوقاية من المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي أهمية الوعي المجتمعي باعتباره ركيزة أساسية في الوقاية من المخدرات، مشدداً على ضرورة تنمية المهارات الشخصية والقيم الأخلاقية المعززة للسعادة والإيجابية، وتعزيز دور الأسرة للإسهام إيجابياً في التصدي لهذه الآفة.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه ضمن حملة وزارة الداخلية لمكافحة الرسائل الترويجية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تصل من خارج الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار «شاركنا لنمنعها»، وتزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي يصادف 26 يونيو من كل عام.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تحقيق المزيد من التطورات باعتماد أفضل الوسائل والأساليب في مكافحة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة، لافتاً إلى أن عناصر مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي يؤدون دورهم الريادي على مدار الساعة في حماية المجتمع من براثنها ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة، ونجحوا في ضرب مخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام كل الأساليب الإجرامية من أجل تسريب سمومهم واستهداف الشباب. ونوه بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء ودعم الجهود الوطنية المخلصة للوقوف صفاً واحداً في مواجهة آفة المخدرات.

وأكد معاليه استمرار شرطة أبوظبي في تنفيذ برنامج «فرصة أمل»، والذي نجح بدور ريادي في تعزيز الوقاية وتوفير تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، ومبادرة سر بأمان والتي حققت انعكاساتها الإيجابية في تطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات.