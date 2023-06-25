عبد الله المري: زيادة في مؤشر القبض على المتورطين في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على دور الإمارات الاستثنائي في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً ودولياً، بفضل توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيراً إلى أن جهود الإمارات ريادية على مستوى العالم في إلقاء القبض على أفراد العصابات الإجرامية وحجم الضبطيات، والتي كان لها أثر كبير في المساهمة بمنع وصول السموم المخدرة إلى المجتمعات وحماية الأسر من أضرارها.

وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من الشهر الجاري، استعرض معالي الفريق المري جهود شرطة دبي في هذا الشأن، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2020-2022) من تحقيق إنجازات نوعية في مكافحة آفة المخدرات على المستوى الدولي، وذلك عبر تبادل 653 معلومة مع الأجهزة الشرطية في 43 دولة، أسفرت عن إلقاء القبض على 190 متورطاً في الاتجار بالمخدرات، وضبط كميات تبلغ 15 طناً و291 كيلو جراماً بحوزتهم.

وعلى المستوى المحلي، أشار معاليه إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حققت زيادة في مؤشر إلقاء القبض على المتهمين المتورطين في قضايا «الاتجار» بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 36.2% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وزيادة في مؤشر ضبط «المروجين» بنسبة 33.3%، ومؤشر ضبط «المتعاطين» بنسبة 20.3%.

كما أشار معاليه إلى الدور الفاعل لمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في توعية الشباب بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي ساهم خلال السنوات الماضية بنشر الوعي في 210 مدارس حكومية وخاصة.