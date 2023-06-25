الإثنين 26 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبد الله المري: زيادة في مؤشر القبض على المتورطين في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة

عبد الله المري
26 يونيو 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«النقد الدولي»: 3.6% نمو اقتصاد الإمارات خلال 2023
«من العايدين»..على قناتي «الإمارات» و«أبوظبي»

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على دور الإمارات الاستثنائي في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً ودولياً، بفضل توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيراً إلى أن جهود الإمارات ريادية على مستوى العالم في إلقاء القبض على أفراد العصابات الإجرامية وحجم الضبطيات، والتي كان لها أثر كبير في المساهمة بمنع وصول السموم المخدرة إلى المجتمعات وحماية الأسر من أضرارها.
وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من الشهر الجاري، استعرض معالي الفريق المري جهود شرطة دبي في هذا الشأن، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2020-2022) من تحقيق إنجازات نوعية في مكافحة آفة المخدرات على المستوى الدولي، وذلك عبر تبادل 653 معلومة مع الأجهزة الشرطية في 43 دولة، أسفرت عن إلقاء القبض على 190 متورطاً في الاتجار بالمخدرات، وضبط كميات تبلغ 15 طناً و291 كيلو جراماً بحوزتهم.
وعلى المستوى المحلي، أشار معاليه إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حققت زيادة في مؤشر إلقاء القبض على المتهمين المتورطين في قضايا «الاتجار» بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 36.2% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وزيادة في مؤشر ضبط «المروجين» بنسبة 33.3%، ومؤشر ضبط «المتعاطين» بنسبة 20.3%.
كما أشار معاليه إلى الدور الفاعل لمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في توعية الشباب بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي ساهم خلال السنوات الماضية بنشر الوعي في 210 مدارس حكومية وخاصة.

المواد المخدرة
سيف بن زايد
عبدالله خليفة المري
مكافحة المخدرات
الإمارات
المخدرات
شرطة دبي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
قوات فاغنر تنسحب بعد الاتوصل إلى اتفاق
عربي ودولي
قائد فاغنر يدلي بأول تعليق علني بعد إنهاء التمرد
اليوم 21:18
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يعلّق لأول مرة على تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:01
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الإمارات
منح الإقامة الذهبية لأوائل طلبة المدارس والجامعات
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©