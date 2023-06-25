الإثنين 26 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

السركال: متعاملونا أولويتنا.. ونحرص على الارتقاء بالعلاجات

السركال يتفقد الصيدلية الروبوتية في مستشفى إبراهيم عبيدالله (من المصدر)
26 يونيو 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
4 خطوات لعلاج الإدمان
«الإمارات للخدمات الصحية» تعلن عن ساعات عمل منشآتها خلال عيد الأضحى

أكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال لقائه بمجموعة من المتعاملين في عدد من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة بمختلف إمارات الدولة، أن المؤسسة تضع المتعامل في قمة هرم أولوياتها، وأن رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية لهم تعتبر أهمية قصوى لدى المؤسسة، التي تواصل بذل جهودها الحثيثة لتوظيف كل إمكاناتها، وتسخير مواردها واستثمار كوادرها وخبراتها بهدف الارتقاء بمستوى المنظومة الصحية في الدولة.
جاء ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي أجراها لعدد من المنشآت الصحية رافقه خلالها الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، حيث زار مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله بإمارة رأس الخيمة، وتفقد فيها الصيدلية الروبوتية الذكية التي تعد واحدة من 5 صيدليات روبوتية على مستوى منشآت المؤسسة تعمل بطريقة متكاملة لتحضير وصرف الوصفات الطبية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي ودون تدخل بشري، كما زار مركز المحيصنة الصحي بإمارة دبي، ومركز المدينة الصحي بإمارة عجمان، ومركز أم القيوين التخصصي لطب الأسنان. وأبدى خلال الزيارات ضرورة اتباع النهج الابتكاري، واعتماد ثقافة التميز والريادة، عبر تبني أفضل الممارسات المتبعة، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والاحترافية التي من شأنها تحقيق سعادة المتعاملين، وضمان الجاهزية والاستعداد للمستقبل.
وقال السركال: «تضع المؤسسة الارتقاء بالخدمات المقدمة نصب عينيها، وتحرص على التواصل المباشر مع متعامليها والاستماع عن قرب لمقترحاتهم ومعرفة آرائهم، وتذليل الصعوبات التي تعيق تحقيق سعادتهم، ومن خلال هذه الزيارات الميدانية المكثفة نؤكد أن الوقوف على التحديات ومعالجتها وإيجاد الحلول اللازمة والمستدامة لها هي ركيزة أساسية تعمل المؤسسة على تحقيقها». وخلال الجولة التي شملت مرافق عدد من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، اطلعا على نظام حجز المواعيد الطبية، كما تفقدا عدداً من الأقسام من ضمنها قسم سعادة المتعاملين، والعيادات الخارجية والتخصصية.
خدمات الرعاية
أكد الدكتور عصام الزرعوني، أنه وفقاً للخطط التطويرية التي تنتهجها المؤسسة ضمن استراتيجيتها الشمولية الهادفة إلى تعزيز مستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المستدامة والمتكاملة، تحرص المؤسسة على مواكبة التطورات التي يشهدها الواقع الصحي العالمي، وتعمل على استقطاب أحدث وأفضل الحلول الطبية الذكية والأجهزة المبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا الطبية والرقمية التي تشكل إضافة نوعية لواقع الرعاية الصحية في جميع المنشآت الصحية التابعة لها، بهدف تحقيق التحول النوعي في كفاءة وجودة الخدمات المقدمة. وأشار الزرعوني إلى أن المؤسسة تواصل بذل جهدها الحثيثة لتمكين قطاع الرعاية الصحية وتحسين الرحلة العلاجية للمرضى من خلال دعم المراكز والمنشآت الصحية التابعة لها على كل المستويات، وابتكار وتقديم خدمات صحية مستقبلية توفر حلولاً طبية ذكية تلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين وتحقق سعادتهم، وتسهم في إثراء تجربتهم وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية، بما يحقق جودة حياة الأفراد وينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات «2071».

يوسف محمد السركال
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
قوات فاغنر تنسحب بعد الاتوصل إلى اتفاق
عربي ودولي
قائد فاغنر يدلي بأول تعليق علني بعد إنهاء التمرد
اليوم 21:18
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يعلّق لأول مرة على تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:01
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الإمارات
منح الإقامة الذهبية لأوائل طلبة المدارس والجامعات
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©