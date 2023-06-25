السركال: متعاملونا أولويتنا.. ونحرص على الارتقاء بالعلاجات

دبي (الاتحاد)

أكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال لقائه بمجموعة من المتعاملين في عدد من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة بمختلف إمارات الدولة، أن المؤسسة تضع المتعامل في قمة هرم أولوياتها، وأن رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية لهم تعتبر أهمية قصوى لدى المؤسسة، التي تواصل بذل جهودها الحثيثة لتوظيف كل إمكاناتها، وتسخير مواردها واستثمار كوادرها وخبراتها بهدف الارتقاء بمستوى المنظومة الصحية في الدولة.

جاء ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي أجراها لعدد من المنشآت الصحية رافقه خلالها الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، حيث زار مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله بإمارة رأس الخيمة، وتفقد فيها الصيدلية الروبوتية الذكية التي تعد واحدة من 5 صيدليات روبوتية على مستوى منشآت المؤسسة تعمل بطريقة متكاملة لتحضير وصرف الوصفات الطبية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي ودون تدخل بشري، كما زار مركز المحيصنة الصحي بإمارة دبي، ومركز المدينة الصحي بإمارة عجمان، ومركز أم القيوين التخصصي لطب الأسنان. وأبدى خلال الزيارات ضرورة اتباع النهج الابتكاري، واعتماد ثقافة التميز والريادة، عبر تبني أفضل الممارسات المتبعة، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والاحترافية التي من شأنها تحقيق سعادة المتعاملين، وضمان الجاهزية والاستعداد للمستقبل.

وقال السركال: «تضع المؤسسة الارتقاء بالخدمات المقدمة نصب عينيها، وتحرص على التواصل المباشر مع متعامليها والاستماع عن قرب لمقترحاتهم ومعرفة آرائهم، وتذليل الصعوبات التي تعيق تحقيق سعادتهم، ومن خلال هذه الزيارات الميدانية المكثفة نؤكد أن الوقوف على التحديات ومعالجتها وإيجاد الحلول اللازمة والمستدامة لها هي ركيزة أساسية تعمل المؤسسة على تحقيقها». وخلال الجولة التي شملت مرافق عدد من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، اطلعا على نظام حجز المواعيد الطبية، كما تفقدا عدداً من الأقسام من ضمنها قسم سعادة المتعاملين، والعيادات الخارجية والتخصصية.

خدمات الرعاية

أكد الدكتور عصام الزرعوني، أنه وفقاً للخطط التطويرية التي تنتهجها المؤسسة ضمن استراتيجيتها الشمولية الهادفة إلى تعزيز مستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المستدامة والمتكاملة، تحرص المؤسسة على مواكبة التطورات التي يشهدها الواقع الصحي العالمي، وتعمل على استقطاب أحدث وأفضل الحلول الطبية الذكية والأجهزة المبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا الطبية والرقمية التي تشكل إضافة نوعية لواقع الرعاية الصحية في جميع المنشآت الصحية التابعة لها، بهدف تحقيق التحول النوعي في كفاءة وجودة الخدمات المقدمة. وأشار الزرعوني إلى أن المؤسسة تواصل بذل جهدها الحثيثة لتمكين قطاع الرعاية الصحية وتحسين الرحلة العلاجية للمرضى من خلال دعم المراكز والمنشآت الصحية التابعة لها على كل المستويات، وابتكار وتقديم خدمات صحية مستقبلية توفر حلولاً طبية ذكية تلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين وتحقق سعادتهم، وتسهم في إثراء تجربتهم وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية، بما يحقق جودة حياة الأفراد وينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات «2071».