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«صحة دبي» تدعم بناء أول مستشفى للجهاز الهضمي

رسم تخيلي للمستشفى الجديد في دبي (من المصدر)
26 يونيو 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

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يعتزم مركز أسان الطبي (أحد أكبر المؤسسات الطبية في كوريا الجنوبية)، بالتعاون مع سكوب للاستثمار، وبدعم من هيئة الصحة بدبي، إنشاء أول مستشفى متكامل ومتخصص بأمراض الجهاز الهضمي في إمارة دبي، بطاقة استيعابية 65 سريراً.
وستبدأ الأعمال الإنشائية للمستشفى خلال الأشهر القليلة المقبلة، بمدينة دبي الطبية، على مساحة 21150 متراً مربعاً، حيث يتكون من سبعة طوابق أرضية، وطابقين سفليين، سيتم الانتهاء منها عام 2026، ليبدأ المستشفى بعد ذلك في استقبال المرضى للاستفادة من خدماته المتعددة في تشخيص وعلاج أمراض وأورام الجهاز الهضمي.
كما سيوفر المستشفى على مرضى الدولة والمنطقة بشكل عام مشقة السفر الخارجي للعلاج بمركز أسان الطبي في كوريا الجنوبية، الذي أجرى خلال العام الماضي فقط أكثر من 2800 عملية جراحية لسرطان المعدة، وأكثر من 2600 عملية جراحية لسرطان القولون والمستقيم، وأكثر من 1100 عملية جراحية لسرطان الكبد.
وأكد عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتشجيع الاستثمار الصحي، وتهيئة البيئة الداعمة والملائمة لتعزيز نجاحاته، وتحقيق طموحاته على أرض دبي التي أصبحت وجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار، لما تقدمه من حوافز وتسهيلات، ولما تمتلكه من موقع استراتيجي، وبنى تحتية تواكب التطورات العالمية في المجال الطبي.
وقال فريد البلبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة سكوب للاستثمار: «إن هذا المشروع ينطلق من استراتيجية شركة سكوب للاستثمار وذراعها المختصة بالرعاية الطبية شركة برايت للخدمات الطبية، وهي استراتيجية تركز على التميز في تقديم الخدمات الطبية المثلى والرعاية المتميزة، فيما يخص جميع المشاريع الطبية».

دبي
صحة دبي
الجهاز الهضمي
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