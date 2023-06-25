«فزعة» لمرضى السرطان في الدولة

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، عقدت الجمعية اتفاقية تعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية لإصدار بطاقة الخصومات الشهيرة (فزعة) لمرضى السرطان.

وتأتي هذه الاتفاقية إيماناً من الجمعية بأهمية دور الدعم النفسي والمجتمعي في التخفيف عن مرضى السرطان خلال رحلة علاجهم، ما ينعكس إيجابياً على صحتهم ويساهم في تعافيهم من المرض.

وقالت الجمعية: إن «مرض السرطان بات من الأمراض التي يمكن الانتصار عليها، حال أن المريض حرص على سرعة اكتشافه وداوم على تلقيه العلاج الأمثل، من خلال وسائل الطب الحديثة والمتاحة اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الله، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الطبي، إضافةً إلى أهمية تكاتف المجتمع بأفراده ومؤسساته في تقديم العون اللازم للتخفيف عن المرضى».

وُتثمن جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» دور إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية في تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي في مجتمعنا، وعبّرت عن سعادة مرضى السرطان بمناسبة إصدار بطاقة (فزعة) خاصة بهم، والذي سيكون له أثر طيب وكبير في نفوسهم.

وأخذت الجمعية على عاتقها مساعدة مرضى السرطان من جميع الجنسيات، منذ أن تأسست عام 2015، وتؤكد حرصها الدائم على التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم الأفضل لمرضى السرطان من خلال المبادرات المبتكرة في هذا الجانب.

يذكر أنه بهذا التعاون بين جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» وإدارة (فزعة) سيتمكن جميع مرضى السرطان من المواطنين والمقيمين بالدولة في الحصول على بطاقة (فزعة) من خلال التواصل مع جمعية «رحمة» عبر الرقم التالي: 80090 أو عبر البريد الإلكتروني: pr@rahma.org.ae