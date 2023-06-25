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الإمارات

«محمد بن راشد للفضاء»: إطلاق القمر التجريبي «فاي» غداً

سالم المري يتوسط فريق القمر «فاي» (من المصدر)
26 يونيو 2023 01:29

آمنة الكتبي (دبي)

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قال المهندس سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سنطلق غداً الثلاثاء قمراً اصطناعياً جديداً إلى المدار «فاي التجريبي»، موضحاً أن القمر الاصطناعي الجديد يعد فرصة للشركات والجهات لترسل ابتكاراتها إلى الفضاء، حيث يعد القمر إماراتي الصنع 100%.
وأضاف «تم تصنيع كل أجزاء القمر الميكانيكية في الإمارات بالتعاون مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن هذه المهمة هي أولى مهمات مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية التي أطلقناها، وستتبعها مهمات أخرى، وهدفنا إشراك الجميع في مسيرة التقدم والاستكشاف.
وتابع «تمثل نتائج هذه المهمة خطوة مهمة نحو مساعينا المستقبلية، حيث يتمحور مستقبل قطاع الفضاء حول مثل هذه المشاريع التعاونية، ليس لنا فقط، بل للكيانات الشريكة أيضاً، خاصة أن هذه المبادرة ومهمات (فاي) ستلبي طموحات الشركاء في الوصول إلى الفضاء»، موضحاً أن فريق مركز محمد بن راشد للفضاء جاهز لأية مهمة فضائية جديدة، حيث اكتسب الفريق المكون من المهندسين والعلماء العديد من الخبرات والمعارف، وتم صقل مهاراتهم على مدى سنوات.
الجدول الزمني للإطلاق
من المقرر أن يتم الإطلاق المتوقع للصاروخ سيوز - 2، الذي يحمل «فاي - التجريبي» في 27 يونيو الجاري، في تمام الساعة 3:34 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيمر الإطلاق بمراحل عدة، ستكون البداية مع مرحلة الفصل، وبعدها سيبدأ العد التنازلي لمدة ساعتين لكي يستقبل الفريق بالمحطة الأرضية التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء أول إشارة من القمر الاصطناعي، كما سيتم استخدام هذا الاتصال للتحقق من سلامة المركبة الفضائية واستعدادها لمواجهة اضطرابات الإطلاق.

سالم المري
الإمارات
مركز محمد بن راشد للفضاء
الفضاء
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