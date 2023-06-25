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«كهرباء الشارقة» تنفذ محطة توزيع بمنطقة الحراي

محطة نقل الطاقة بمنطقة الحراي بخورفكان (من المصدر)
26 يونيو 2023 01:28

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة محطة توزيع جهد 33/11 كيلوفولت (الحراي3) بمنطقة الحراي في مدينة خورفكان، وفق أعلى معايير الجودة والتقنية الحديثة وأنظمة الأمان، حيث بلغت تكلفة المشروع 25 مليون درهم، متضمنة أعمال الربط الكهربائي مع الشبكة، تم تنفيذ تشغيل تجريبي للمحطة وتمت جميع عمليات التشغيل والاختبارات بنجاح.

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وأوضح المهندس أحمد الملا، مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تسعى دائما لتنفيذ المشروعات التطويرية بمدينة خورفكان، تلبيةً لاحتياجات المواطنين والمقيمين الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه والغاز، ضمن أرقى المواصفات، وباستدامة في جميع مناطق إمارة الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأشار إلى أن المحطة تشمل 3 محولات بطاقة 20 ميجا فولت لكل محول، لتستوعب الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء لمنطقة الحراي السكنية والتجارية والصناعية. وأكد أن هذه المحطة تعتبر إضافة للمحطات الموجودة بمدينة خورفكان، والتي تم ربطها مع الشبكة الكهربائية، ليصبح إجمالي محطات توزيع جهد 33/11 كيلوفولت (14) محطة في خورفكان.
وأضاف أن العمل جارٍ لتنفيذ الشبكة الكهربائية للمناطق السكنية والمساكن الحكومية في الحراي كأولوية في هذه المرحلة، ثم سيتبعها عمل الشبكة الكهربائية للمناطق التجارية والصناعية كمرحلة ثانية، وجارٍ حالياً العمل مع الجهات الحكومية لتسوية الأراضي لتمديد الشبكة.

الشارقة
كهرباء الشارقة
الحراي
خورفكان
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