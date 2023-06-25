الإثنين 26 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بدء إحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج التجارية

محمد الأميري
26 يونيو 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إطلاق تعهد التكنولوجيا المالية المستدامة
«التغير المناخي»: خطة متكاملة استعداداً لموسم عيد الأضحى المبارك

 بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة تنفيذ خطة المسح الوطنية لإحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال عام 2023، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الثروة الحيوانية في الدولة، في إطار تطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني بشكل مستدام.
انطلقت أعمال المسح بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ومشاركة باقي بلديات الدولة ومراكز الإحصاء المحلية. وانطلقت عملية تنفيذ خطة المسح في مختلف المزارع التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، المستهدفة في جميع إمارات الدولة، مطلع يونيو الجاري وتستمر حتى 31 يوليو 2023، من قبل فريق مُشكل من كافة الجهات المعنية على مستوى كل إمارة.
تتركز جهود الفريق حول تطوير قطاع الثروة الحيوانية والتحول التجاري المستدام، لتعزيز مساهمتها في تأمين سلاسل الإمداد وتعزيز الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى منظومة أمن غذائي مستدام، وذلك من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتطوير وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية ورصدها، ودعم آليات ومعايير التفتيش والمراقبة في المزارع المحلية وعبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تطوير وتعزيز آليات تبادل المعلومات على المستوى المحلي والعالمي. وأكد المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، على أهمية خطة المسح الوطنية لإحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية، نظراً لما تحظى به الثروة الحيوانية في الدولة من اهتمام ورعاية، كونها تمثل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على السواء.
وقال: «في إطار عام الاستدامة، واستعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام، تهدف خطة المسح الوطنية إلى المساهمة في تطوير منظومة أمن غذائي مستدامة وقائمة على البيانات والتكنولوجيا الحديثة من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة حول الثروة الحيوانية في المزارع التجارية والصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني».

الحيوانات
وزارة التغير المناخي والبيئة
الإنتاج الحيواني
الثروة الحيوانية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
قوات فاغنر تنسحب بعد الاتوصل إلى اتفاق
عربي ودولي
قائد فاغنر يدلي بأول تعليق علني بعد إنهاء التمرد
اليوم 21:18
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يعلّق لأول مرة على تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:01
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الإمارات
منح الإقامة الذهبية لأوائل طلبة المدارس والجامعات
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©