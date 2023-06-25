بدء إحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج التجارية

دبي (الاتحاد)

بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة تنفيذ خطة المسح الوطنية لإحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال عام 2023، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الثروة الحيوانية في الدولة، في إطار تطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني بشكل مستدام.

انطلقت أعمال المسح بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ومشاركة باقي بلديات الدولة ومراكز الإحصاء المحلية. وانطلقت عملية تنفيذ خطة المسح في مختلف المزارع التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، المستهدفة في جميع إمارات الدولة، مطلع يونيو الجاري وتستمر حتى 31 يوليو 2023، من قبل فريق مُشكل من كافة الجهات المعنية على مستوى كل إمارة.

تتركز جهود الفريق حول تطوير قطاع الثروة الحيوانية والتحول التجاري المستدام، لتعزيز مساهمتها في تأمين سلاسل الإمداد وتعزيز الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى منظومة أمن غذائي مستدام، وذلك من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتطوير وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية ورصدها، ودعم آليات ومعايير التفتيش والمراقبة في المزارع المحلية وعبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تطوير وتعزيز آليات تبادل المعلومات على المستوى المحلي والعالمي. وأكد المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، على أهمية خطة المسح الوطنية لإحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية، نظراً لما تحظى به الثروة الحيوانية في الدولة من اهتمام ورعاية، كونها تمثل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على السواء.

وقال: «في إطار عام الاستدامة، واستعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام، تهدف خطة المسح الوطنية إلى المساهمة في تطوير منظومة أمن غذائي مستدامة وقائمة على البيانات والتكنولوجيا الحديثة من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة حول الثروة الحيوانية في المزارع التجارية والصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني».