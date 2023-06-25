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شرطة أبوظبي تفوز بـ«ذهبية سعادة الموظفين»

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
26 يونيو 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالجائزة الذهبية في حفل جوائز سعادة الموظفين 2023، والذي أُقيم بفندق «تاج دبي»، محققة إنجازاً جديداً يُضاف إلى رصيدها من الإنجازات المتميّزة.
وحصد قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي أربع جوائز في الفئات الرئيسية، وهي أفضل فريق موارد بشرية لعام 2023، وأفضل برنامج يحقق التنوع والشمولية، وأفضل مبادرة لرفاهة وجودة حياة الموظفين، وأفضل برنامج عمل مرن.
وأشاد العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية بدعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة وتوجهاتها، التي قادت شرطة أبوظبي لتحقيق هذا النجاح المتميز، مؤكداً استمرار الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات.
وهنأ القيادة الشرطية ومنتسبي شرطة أبوظبي على هذا الفوز، الذي تحقق بتعاون الجميع، مؤكداً اعتزازه بجهود المنتسبين والقطاعات الشرطية، والتي ضاعفت الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الريادي.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي واستمرار جهودها الرامية لاستدامة مسيرة الإنجازات والريادة والتميز وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أعلى نسب في السعادة الوظيفية، استناداً إلى البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

شرطة أبوظبي
سعادة الموظفين
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