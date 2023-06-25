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الإمارات

جامعة الإمارات الأولى محلياً والـ 40 آسيوياً

الجامعة تسعى لتحقيق مخرجات تعليمية وبحثية تتميز بالجودة العالية (من المصدر)
26 يونيو 2023 01:28

العين (الاتحاد)

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حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة، حيث احتلت المرتبة 40 حسب تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الآسيوية لعام 2023، كما صنفت في المرتبة الأولى محلياً حسب هذا التصنيف، ما يؤكد نهج التطوير الذي تقوم به الجامعة نحو تحقيق مخرجات تعليمية وبحثية تتميز بالجودة العالية، وتنعكس على المكانة الدولية للجامعة، وهذا بدوره نتيجة الأثر الفعال للإنتاج البحثي.
وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، رئيس لجنة مُسرِّعات التصنيف الدولي، بأن هذا التصنيف يعكس تميز الجامعة وريادتها في معايير التقييم لهذا التصنيف، وهذه المعايير هي: أثر الاقتباسات، والدخل من الصناعة، والبحث العلمي، والتدريس والسمعة الدولية، حيث تعمل الجامعة على تعزيز هذه المعايير، وتحرص جامعة الإمارات على التميز الأكاديمي والتعليمي، من خلال استخدام أفضل الممارسات البحثية والتعليمية، وتعمل الجامعة من خلال لجنة مُسرِّعات التصنيف على المراجعة الدورية للمعايير، بما يضمن الاستمرار في تحقيق الريادة والتميز.
وأكد أن جامعة الإمارات توفر الممكنات التعليمية والبحثية التي تساعد الطالب الجامعي وعضو هيئة التدريس والباحث على تحقيق إنتاجية عالية وكفاءة متميزة في النتائج التعليمية والبحثية، والذي بدوره ينعكس على الأداء العام للجامعة، 
وقد حصلت الجامعة على نسب متميزة في عدد من معايير تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الآسيوية، حيث حصلت على 82.3% و72.5% في معيار الاقتباس، والدخل من الصناعة على التوالي. بينما حصلت على نسبة 88.8% في معيار السمعة الدولية. 
واختتم الدكتور أحمد مراد تصريحه بالقول «وهذا ما يؤكد التقدم المستمر في تطوير العملية التعليمية في الجامعة، والذي يساهم في الريادة التعليمية والبحثية».

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