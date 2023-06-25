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«سوربون أبوظبي» تطلق معهداً للأبحاث

كبار الحضور خلال إطلاق معهد الأبحاث (من المصدر)
26 يونيو 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة السوربون أبوظبي الإطلاق الرسمي لمعهد الأبحاث التابع لها، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة البحثية وهيكلتها، إلى جانب تعزيز التعاون وجذب الباحثين الدوليين.
وأقيم حفل الافتتاح بحضور شخصيات بارزة، بمن في ذلك البروفيسور غيوم فيكيه، نائب رئيس جامعة السوربون، المسؤول عن المشاركة الدولية والشراكات الاقتصادية، والبروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، وكريستوفر كريبس، كبير مستشاري المشاركة العالمية والشؤون الدبلوماسية، مكتب رئيس جامعة السوربون.
يتكون معهد أبحاث جامعة السوربون أبوظبي من أربعة مراكز بحثية تشمل: الذكاء الاصطناعي، دراسات الخليج، دراسات التراث، والدراسات البيئية. ولكل مركز مجموعة من الأنشطة البحثية التي تهدف إلى وضع واستكشاف المواضيع المتصلة بمجالاته.
 وقالت البروفيسورو سيلفيا سيرانو: «إن إطلاق معهد الأبحاث في جامعة السوربون أبوظبي يمثل علامة فارقة في تعزيز المشاريع البحثية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستحفز الجهود البحثية التعاونية، وستجذب العقول الرائعة، وستدفع بتطوير البحوث في المنطقة».

جامعة السوربون أبوظبي
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