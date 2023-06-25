حمدان بن زايد يزور مركز الاستجابة للطوارئ النووية

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مركز الاستجابة للطوارئ النووية في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة والذي تم إنشاؤه بهدف تنسيق عمليات الطوارئ على نحو وثيق بين محطات براكة ومركز عمليات الطوارئ في الظنة.

كان في استقبال سموه العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة الظفرة وفريق العمل التابع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذراعها التشغيلية شركة «نواة» للطاقة.

في بداية الزيارة، تفقد سموه المختبر البيئي، وتعرف على طبيعة عمله وتخصصاته والمهام التي يقوم بها ومساهمته في الحفاظ على البيئة.

واطلع سموه على المعدات والأجهزة التي يتم استخدامها في حالات الطوارئ في مجال عمليات الرصد والمتابعة.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مرفق الاستجابة للطوارئ، واطلع على إمكانيات وآلية عمل منظومة الاستجابة للطوارئ النووية.

وأعرب سموه، في ختام الزيارة، عن سروره بما شاهده في المركز من إمكانيات وتجهيزات وكوادر مؤهلة. وقال «نأمل بالمزيد من النجاحات والإنجازات في هذا المجال والتي بدورها ستسهم في المحافظة على أمن واستقرار دولتنا، وتعود بالنفع الكبير على الإمارات وأهلها».

وأضاف سموه «لدينا في دولة الإمارات العديد من المشاريع الرائدة والناجحة في مجال الطاقة، ومن ضمنها محطات براكة للطاقة النووية السلمية ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تديرها نخبة من أبناء الوطن».

وأشار سموه إلى أن مركز الاستجابة للطوارئ النووية يعد الأحدث والأفضل من نوعه، مشيداً سموه بالكوادر الإماراتية المتخصصة العاملة في مجال الاستجابة للطوارئ وأدائها المتميز وحرصها الدائم على اكتساب المعارف والخبرات المتقدمة لضمان سير مختلف العمليات على نحو آمن ووفق أفضل الممارسات.

وثمن سموه جهود جميع العاملين في المركز، مثنياً على دورهم في تطوير منظومة الاستجابة للطوارئ النووية، وفق اللوائح المحلية وأعلى المعايير الدولية.

رافق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.