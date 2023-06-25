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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
25 يونيو 2023 19:16

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة على السواحل الغربية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار. تكون حركتها شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية وتتراوح سرعتها بين 10 - 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 19:32 والمد الثاني عند الساعة 05:53 والجزر الأول عند الساعة 12:05 والجزر الثاني عند الساعة 00:49.
وفي بحر عمان، الموج متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 04:19 والجزر الأول عند الساعة 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:27.

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المصدر: وام
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