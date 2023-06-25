«زايد الإنسانية» تنظم في مكة حفل استقبال لحجاج «برنامج زايد للحج» من 30 دولة

نظمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مساء أمس السبت، حفل استقبال للحجاج المستفيدين من برنامج زايد للحج 2023 والمتوافدين من أكثر من 30 دولة حول العالم إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، وذلك في فندق «كونراد» في مكة المكرمة.

يأتي الحفل في إطار سعي المؤسسة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتوفير أقصى درجات الاهتمام، وضمان وسائل الراحة للحجاج وإعانتهم على تسهيل أدائهم للفروض في المشاعر المقدسة، فضلاً عن كونه فرصة للقاء جميع الحجاج المستفيدين من برنامج زايد للحج من خارج الدولة.

ورحب الدكتور إبراهيم الزعابي مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة، نيابة عن الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام للمؤسسة، بالحجاج الضيوف، ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مشيراً إلى أن راحة الحجاج وإسعادهم لقضاء فريضة الحج هي غاية الفريق الإداري المكلف بمرافقتهم في كافة مراحل الرحلة.

وقال الزعابي، إن المؤسسة اعتادت، ضمن برنامج زايد للحج ووفق وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقديم الدعم لـ 400 حاج من مختلف بلدان العالم لتمكينهم من أداء ركن الإسلام الخامس، مشيراً إلى الجهود التطويرية التي تبذلها المؤسسة لتنال رضا كافة حجاج البرنامج من داخل الدولة وخارجها.

وتوجه الزعابي بالشكر إلى جميع الجهات التي تتعاون مع المؤسسة من أجل إنجاح البرنامج وفي مقدمتها وزارة الخارجية لدولة الإمارات والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

من ناحيتهم، أعرب الحجاج القادمون من أقطار شتى عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على تيسير حجهم إلى بيت الله الحرام، كما تعرفوا إلى برامج المؤسسة الدائمة على مدار العام ونشاطها وسائر أعمالها الخيرية والإنسانية.

جدير بالذكر أن برنامج زايد للحج هو البرنامج الأول من نوعه الذي يعمل على تيسير أداء فريضة الحج لغير القادرين من ذوي الدخل المحدود، ويستفيد من هذا البرنامج سنوياً 600 مواطن إماراتي من محدودي الدخل و400 مستفيد من خارج الدولة، ويتم اختيارهم بواسطة سفارات الدولة، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الرسمية الموثوقة وفق الشروط والمعايير المطلوبة.