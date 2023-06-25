محمد بن راشد يهنئ أوائل «الثانوية العامة» على مستوى الدولة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اليوم الأحد، الطلبة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة للعام الأكاديمي (2022 -2023)، متمنياً سموه لهم مزيداً من التفوق والنجاح.

وأبلغ سموه، خلال اتصال هاتفي مفاجئ، الطالبة ياسمين محمود عبدالله محمد علي، من مدرسة الراشدية للتعليم الثانوي للبنات، بحصولها على المركز الأول (مسار النخبة) على مستوى الدولة، معرباً سموه لها عن أمنياته بدوام التوفيق في مسيرتها التعليمية.

وقال سموه «تحدثت مع ياسمين محمود عبدالله.. وباركت لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة.. نبارك لكافة الخريجين.. ونبارك لجميع الآباء والأمهات.. ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته.. ندعو الله أن يوفق الجميع.. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم.. ويحفظ وطنهم لهم».

كما توجه سموه بالشكر إلى جميع العاملين في القطاع التعليمي في الدولة على جهودهم المبذولة في تنشئة أجيال تقدر قيمة العلم الذي هو أساس بناء الأمم والحضارات، فقال سموه: «كما أشكر المعلمين والمعلمات.. وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم لتفانيهم خلال العام الدراسي، ومتفائلون بعام دراسي قادم أفضل وأجمل بإذن الله».

من جهتها، قدمت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التهنئة لجميع الطلاب والطالبات الأوائل على تفوقهم الذي يعد تتويجاً لسنوات قضوها في الاجتهاد والمثابرة والعمل الدؤوب لاكتساب العلم والمعرفة، حتى حققوا هذا الإنجاز ليكونوا قدوة للأجيال القادمة، داعية إياهم إلى التمسك بروح العزيمة والإصرار على التفوق خلال المرحلة الجامعية، ليحققوا طموحاتهم وآمال الدولة فيهم، باعتبارهم رهانها للمستقبل.

وثمنت معاليها دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم وحرصها الدائم على النهوض به ليكون في مصاف أعرق الأنظمة التعليمية في العالم، من خلال المتابعة الحثيثة لجميع مستجدات الخطط التطويرية، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإعداد أجيال مؤهلة علمياً ومعرفياً ومهارياً قادرة على استكمال ريادة الدولة وصدارتها وإضافة نجاحات جديدة في سجل الدولة الحافل بالإنجازات.

كما وجهت معاليها الشكر إلى أمهات وآباء الطلبة الأوائل، مؤكدة أن هذا التفوق هو خير حصاد لمن زرع في نفوس أبنائه حب العلم والمعرفة وساندهم وحفزهم لتحقيق الصدارة. كما أثنت معاليها على كل معلم وتربوي وإداري في الميدان لتفانيهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية السامية.

كانت الطالبة ياسمين قد أعربت عن فرحتها الغامرة باتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدة أن فرحتها بالتفوق تضاعفت وستظل تفاصيل المكالمة وكلمات تشجيع سموه لها محفورة في ذهنها طوال العمر، وستكون دافعاً لها لتحقيق النجاح والتفوق في حياتها العلمية والعملية.

حصلت الطالبة الإماراتية ياسمين على المركز الأول في كافة المراحل الدراسية، وهي تجيد التحدث بالعربية والإنجليزية والألمانية بطلاقة، حيث تطمح إلى دراسة الهندسة الكهربائية، وسبق أن انضمت إلى برنامج الساعات المزدوجة في جامعة خليفة وجامعة الشارقة، كما ترشحت لجائرة القائد المؤسس، وكرمت بميدالية في الحفل الختامي.