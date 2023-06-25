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لجنة المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال زوار عيد الأضحى

لجنة المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال زوار عيد الأضحى
25 يونيو 2023 16:18

أكدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، أن منافذ الإمارة البرية في كل من خطم ملاحة الحدودي بكلباء والمنفذين الغربي والشرقي في دبا الحصن ونقطة المدام الحدودية، على أتم الجاهزية لاستقبال الزوار القادمين والمغادرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

واطمأنت اللجنة إلى الاستعدادات القائمة من خلال العرض الذي قدمه الأعضاء خلال الاجتماع الدوري السادس للعام 2023، الذي عقدته اللجنة في القاعة الرئيسية بمنفذ خطم ملاحة الحدودي، وترأسه محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وحضره ياسر الشحي نائب رئيس اللجنة مدير مكتب الساحل الشرقي بالإدارة العامة لأمن المنافذ، والعقيد الدكتور فيصل النقبي رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمقدم حامد الطنيجي عضو اللجنة ممثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والرائد سيف الطنيجي ممثل قيادة الحرس الوطني - مجموعة حرس الحدود، ومحمد السركال مدير الأجهزة والأمن الجمركي في الإدارة العامة للجمارك الاتحادية، وخالد الكعبي رئيس وحدة المنافذ البرية والحدود بالإدارة العامة لأمن المنافذ وعبد الرحمن الكندي مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز أمن الدولة.

وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس وأعضاء اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعبها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، كما باركت اللجنة لمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة الذين شملهم المرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن الترقيات وتمنت لهم التوفيق في مجال عملهم، بعد ذلك اطلعت اللجنة على الرسائل الواردة إليها ومن ضمنها خطاب الشكر المقدم للجنة من مدير عام أمن المنافذ تقديرًا للجهود المبذولة في إعداد الخطة الأمنية لمنفذ خطم ملاحة الحدودي.

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وأعرب مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، عن شكره وتقديره لحكومة الشارقة على توفيرها لكافة الإمكانيات للنهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة وعلى المتابعة الحثيثة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الخطط الاستباقية التي تتضمنها استراتيجية عمل اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية ساهمت في استيعاب نصف مليون مسافر خلال الشهر في المنافذ الحدودية الأربعة.

وأثنى على التنسيق القائم بين كافة الشركاء ودوره الناجح في تجاوز التحديات بجميع الأوقات خصوصا العطل الرسمية، حيث تم تخصيص فرق دعم وإسناد للجهات المختصة للتعامل مع الأفواج المتوقع قدومها، موضحا أن الاجتماع تناول عددا من المحاور المهمة التي تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: وام
عيد الأضحى
الشارقة
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