أبوظبي.. رفع جاهزية المسالخ استعداداً لعيد الأضحى

رفعت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية المسالخ التابعة لها لاستقبال نحو 37 ألف أضحية وذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال زيادة أعداد القصابين والعمال وطواقم الصيانة.

وجهزت البلدية الساحات الخارجية للمسالخ بخيام مكيفة وممرات مظللة تتوافر بها مياه الشرب المبردة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الجمهور.

وتبدأ خدمات المسالخ من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 7:30 مساءً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد لتجهيز ذبائح الهلال الأحمر والتطبيقات الذكية، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بني ياس ومسلخ الوثبة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور الكريم، في حين تم تخصيص مسلخ الشهامة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور والتطبيقات الذكية معاً.

وعملت البلدية على زيادة أعداد القصابين في كافة المسالخ، حيث يبلغ عدد القصابين في مسلخ بني ياس 150 قصاباً لتجهيز نحو 13000 أضحية وذبيحة، و50 قصاباً في مسلخ أبوظبي الآلي لتجهيز نحو 10000 أضحية وذبيحة، و50 قصاباً في مسلخ الشهامة الآلي لتجهيز نحو 7000 أضحية وذبيحة، و45 قصاباً في مسلخ الوثبة الآلي لتجهيز نحو 7000 أضحية وذبيحة.

كما تم توفير كادر طبي بيطري متخصص في كل مسلخ، لفحص الحيوانات المعدة للذبح قبل ذبحها، ثم فحص اللحوم بعد عمليات الذبح للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأتاحت البلدية للجمهور طلب الذبائح عبر العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، مثل تطبيق: "ذبيحتي"، و"ذبائح الجزيرة"، و"ذبائح الإمارات"، و"حلال مزارعنا"، والتي يمكن من خلالها اختيار أنواع الذبائح والأصناف والأوزان وطرق التقطيع والمكان الذي يتم توصيلها إليه.

وأهابت بلدية مدينة أبوظبي بالجمهور تجنب عمليات الذبح خارج المسالخ المعتمدة، حيث تعد مخالفة يعاقب عليها القانون.