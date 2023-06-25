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محمد بن راشد يهنئ ياسمين محمود عبدلله لحصولها على المركز الأول في مسار النخبة بالثانوية العامة

محمد بن راشد
25 يونيو 2023 14:28

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ،عبر مكالمة هاتفية، الطالبة ياسمين محمود عبدلله، لحصولها على المركز الأول في مسار النخبة في الثانوية العامة. كما هنأ سموه أوائل الثانوية العامة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر":"تحدثت مع ياسمين محمود عبدلله .. وباركت لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة .. نبارك لكافة الخريجين .. ونبارك لجميع الآباء والأمهات .. ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته .. ندعو الله أن يوفق الجميع .. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم .. ويحفظ وطنهم لهم .
كما أشكر المعلمين والمعلمات.. وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم لتفانيهم خلال العام الدراسي، ومتفائلون بعام دراسي قادم أفضل وأجمل بإذن الله .."

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مسار النخبة
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محمد بن راشد
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