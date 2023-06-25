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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
25 يونيو 2023 12:01

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فليبي شاسنتو نيوسي.    

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أدريانو أفونسو ملياني رئيس وزراء جمهورية موزمبيق. 

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
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