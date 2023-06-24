1254 تشكيلاً ضوئياً تزين رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

في إطار استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، زينت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة شوارع وطرق الإمارة بمجسات وتشكيلات ضوئية هندسية تحمل عبارات تتناسب مع أجواء العيد وتوفير مشهد جمالي ينشر الفرح والسرور في الإمارة، بحسب المهندس خالد العلي مدير عام الدائرة. وأشار العلي إلى أن الدائرة قامت بتزيين شوارع المدينة وضواحيها بـ1254 شكلاً هندسياً ضوئياً ابتهاجاً بالعيد. واختارت الدائرة تشكيلات مستوحاة من روحانية عيد الأضحى، تحمل عبارات «عيدكم مبارك»، «عساكم من العايدين»، و«كل عام وأنتم بخير»، وتظهر بها جماليات الخط العربي والزخارف الإسلامية، ما أضفى جمالاً ورونقاً على الكورنيش، والجسور والتقاطعات والدوارات الرئيسة، مع مراعاة معايير البيئة والسلامة.