شرطة أبوظبي تنفذ «فرحتنا وياكم»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات، وبمشاركة دورية السعادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبادرة «فرحتنا وياكم»، بالتعاون مع دار زايد للثقافة الإسلامية، تماشياً مع نهج مؤسس دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في غرس قيم التسامح.

وأكد العقيد مطر عبدالله المهيري، مدير إدارة مرور العين، اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ قيم التسامح عبر مبادرات إنسانية تسهم في إسعاد المجتمع. ولفت الرائد ناصر صالح بن بدوه الدرمكي، رئيس فريق دورية السعادة، إلى أهمية تعزيز التواصل الاجتماعي مع مختلف شرائح المجتمع. ووزعت عناصر دورية السعادة الهدايا و«البروشورات» على السائقين، وأعرب الجمهور عن سعادته بالهدايا التي ضاعفت فرحة العيد.