مواطنون: شكراً قيادتنا الرشيدة «العيد عـيدان»

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مواطنون مستفيدون من الحزمة الثانية من المنافع السكينة للعام الحالي، والتي اشتملت على منح مساكن جاهزة لذوي الدخل المحدود وصرف قروض سكنية، أن هذه الحزمة تأتي انعكاساً لحرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وتوجَّه عدد من المستفيدين من هذه الحزمة لإسكان أبوظبي لاختيار الأراضي السكنية أو المساكن، ممن وجدوا في «إسكان أبوظبي» بوابة ساهمت في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ومكنتهم من إتمام معاملاتهم في مكان واحد من خلال تجربة تتميز بالسهولة واليسر، حيث يعطي المركز الأولوية للمستحقين للمنافع السكنية في المرحلة الأولى.

ولفت مستفيدون من الحزمة الثانية إلى أن صدور المنحة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، جعل من العيد عيدين، وضاعف الفرحة لدى المستفيدين من القروض السكنية ومنح المساكن لذوي الدخل المحدود، والتي تعد بالنسبة لهم خطوة أساسية لبناء منازلهم الخاصة، وتحقيق الاستقرار الأسري، وتخفيف الأعباء المالية من على كاهلهم.

وتوجهوا بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي أمر بصرف الحزمة الثانية من المنافع السكنية للمواطنين للعام الحالي، داعين المولى عز وجل أن يمنَّ على صاحب السمو رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي بالصحة والعافية.

مجتمع متماسك

وقال خالد أحمد الحمادي: «إن مبادرات القيادة الرشيدة هي امتداد لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان دائم الحرص على تبني المبادرات الاجتماعية لتأمين الحياة الكريمة للمواطنين، وتسهيل أمور حياتهم». وتقدم الحمادي بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لحرصها على توفير المسكن الملائم للمواطنين، لا سيما وأن السكن أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وقال الحمادي: «إن القيادة الرشيدة حريصة على بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة، ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين».

وأضاف: «إن تقديم هذه الدفعة من منح الأراضي السكنية والقروض للمواطنين ومنح المساكن لذوي الدخل المحدود، يؤكد حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على تحقيق رفاه المواطن وسعادته، ويأتي بالتزامن مع عيد الفطر ليجعل فرحتي وأسرتي بالعيد مضاعفة».

الرخاء والأمان

قال أحمد فتحي محمد: «إن حصولي على منحة الأرض ستساعدني بالانتقال وأسرتي للسكن في منزل خاص بنا، وبالتالي منحنا مزيداً من الاستقرار الأسري والعائلي، وتحقيق الرخاء والهدوء النفسي»، مرجعاً الفضل لله ثم للقيادة الرشيدة.

وأكد أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف حزم المنافع الإسكانية، تؤكد اهتمام القيادة بالأسرة التي هي عماد الاستقرار الاجتماعي والأمان النفسي، وبتوفير الأرض وقرض بناء المسكن أو المنزل الجاهز، تتم إتاحة الفرصة للعائلة المواطنة للعيش في أجواء مستقرة بعيدة عن الأزمات المالية التي تنهك الأسر.

وقال: «إن هذه المكرمة ضاعفت فرحة المواطنين، حيث إنها تتزامن مع عيد الأضحى المبارك. واعتماد القيادة الرشيدة لهذه الدفعة الإسكانية، يأتي من حرصها على إسعاد المواطنين، واهتمامها بشؤونهم، وبما يحقق راحتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي، وبما يضمن لهم بناء أسرة مستقرة لمستقبل آمن، انطلاقاً من رؤية القيادة وإيمانها بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن».

وأشار إلى تجربته في مركز «إسكان أبوظبي»، والتي امتازت بسرعة إجراء المعاملات الخاصة بإصدار عقد الملكية للأرض السكنية، والحصول على المنافع السكنية الأخرى كالقرض السكني.

توفير المسكن المناسب

ثمَّن علي محمد العبري الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي، وحرص سموهما على توفير المسكن المناسب للمواطنين، والرعاية الاجتماعية والاستقرار الأسري.

وقال العبري: «إن فرحتي بالحصول على منحة الأرض السكنية (لا توصف)، وأدخلت البهجة والسرور على جميع أفراد أسرتي، ممن توجهوا بالدعاء بالصحة لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يسعى لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين كافة».

وأكد العبري أن اهتمام القيادة بالمواطن يتجلى من خلال توفير بيئة معيشية إيجابية بامتلاك منزل خاص، الأمر الذي يساعد بدوره في تحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة للمواطنين.

امتداد العطاء

وقال محمد علي الحمادي: «إن حزمة المنافع السكنية الجديدة تأتي امتداداً للعطاء الدائم والمتجدد للقيادة الرشيدة، وتعزز جهود صاحب السمو رئيس الدولة، وسعيه الحثيث لتوفير العيش الرغيد للمواطنين، كما تصب في إطار حرص القيادة على تعزيز التلاحم المجتمعي، وتأمين الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير مقومات الحياة الأساسية والتي يعتبر المسكن أهمها».

وأضاف: «إن السكن بالنسبة للإنسان هو العنصر الأكثر أهمية، ويعد أولوية في حياة الأسر، والسكن المستقر سيجعلني أكثر تركيزاً في الاهتمام بمستقبل أبنائي، والتركيز على تعليمهم ليكونوا خير عون للوطن في السنوات المقبلة».

وأشار إلى أن مبادرات القيادة الرشيدة لا بد من أن يقابلها أبناء الوطن بالشكر وبذل المزيد من العمل لرد الجميل للوطن والقيادة التي توفر لمواطنيها كل احتياجاتهم، وتبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة المواطن واسم دولة الإمارات عالياً.

وقال الحمادي: «إنه بعد حصوله على منحة الأرض السكنية سيبدأ بطلب القرض السكني لتجهيز منزل أسرته الخاص، بما يوفر لأبنائه فرصة الاستمتاع بالسكن المستقل».

العيش الكريم

من جانبه، قال حسن عبدالله حمد: «إن حزمة المنافع الإسكانية ليست غريبة على شيوخنا الكرام. وتوجَّه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يبذل سموه كل ما في وسعه لتأمين الراحة لأبناء الوطن وإسعادهم، ويسعى دوماً لإدخال الفرحة في نفوس أبناء الشعب، وتحقيق سبل العيش الكريم، وتوفير المسكن الملائم لهم ولأسرهم، لا سيما وأن السكن أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي».

وقال حمد: «إن المواطن دائماً يتربع على قائمة أولويات اهتمام شيوخنا، أطال الله بأعمارهم، ممن يسهرون على خدمة الوطن والمواطن».

وأضاف أن حصولي على المنحة سيساعدني للانتقال وأسرتي للسكن في منزل خاص بنا، وبالتالي يمنحنا مزيداً من الاستقرار الأسري والعائلي، وتحقيق الرخاء والهدوء النفسي.

المواطن أولوية

وقال عبد الكريم الحمادي: «إن القيادة حريصة على توفير المسكن الملائم للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي لهم، وبناء مستقبل واعد للمواطنين».

وتوجَّه الحمادي بالشكر للقيادة الرشيدة، للسعي الدائم لتأمين الراحة لأبناء الوطن وإسعادهم، وإدخال الفرحة في نفوسهم من خلال تقديم العون لهم لتحقيق سبل العيش الكريم.

وأشار الحمادي إلى أن منحة الأرض جاءت في وقتها، لا سيما أنه يقطن وعائلته المكونة من أبنائه وزوجته في منزل بالإيجار، وببناء منزله سيمكنه إعالة عائلته في منزل مستقل، وتخفيف العبء المالي عن كاهله. وأشاد بتجربته مع تطبيق إسكان أبوظبي الذي من خلال خطوات بسيطة، استطاع اختيار الأرض والحصول على عقد الملكية.

«إسكان أبوظبي»

يشار إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان باشرت بتقديم خدماتها عبر المركز الموحد لخدمات الإسكان «إسكان أبوظبي» خلال الأسبوع الماضي، حيث يجمع المركز خدمات الهيئة والشركاء الاستراتيجيين، ضمن منصة واحدة شاملة تخدم المواطنين المستحقين من المنافع السكنية في الإمارة، ما يساهم في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ويمكنهم من إتمام معاملاتهم في مكان واحد من خلال تجربة تتميز بالسهولة واليسر.

وسيقدم مركز «إسكان أبوظبي» بصفته الواجهة الرسمية لخدمة متعاملي هيئة أبوظبي للإسكان، خدمات المنافع السكنية كافة للمواطنين، والتي تشمل المنح السكنية، القروض السكنية والإعفاءات والأراضي السكنية، وخدمات الاستبدال، وتم تزامناً مع تدشين المركز، إطلاق تطبيق «إسكان أبوظبي»، المنصة الرقمية التي ستتيح في مرحلتها الأولى للمتعاملين ممن لديهم طلبات مستحقة معتمدة مسبقاً استكمال رحلتهم الإسكانية للخدمات التالية: منحة الأرض السكنية، حيث تتيح للمستفيدين إمكانية استعراض الأراضي السكنية المتاحة افتراضياً، واختيار قطعة الأرض المناسبة لهم، واستكمال إجراءات اعتماد الطلب والحصول على سند الملكية من خلال التطبيق.

•استبدال أرض سكنية بأخرى من المخزون الحكومي، حيث توفر هذه الخدمة للمستفيدين إمكانية الاطلاع على الأراضي المتاحة، ومقارنتها بالأراضي المراد استبدالها، واستكمال عملية الاستبدال، وصولاً إلى تحميل سند الملكية من خلال التطبيق.

•منحة مسكن جاهز/ قرض شراء المسكن الجاهز، وتتيح للمستفيدين استعراض المساكن المتوافرة، سواء كانت في المشاريع الجاهزة أو في المشاريع التي ما زالت تحت التطوير والتخطيط، كما تمكنهم من الاطلاع على تفاصيل المرافق المجتمعية والخدمات المتوافرة في المناطق المحيطة بها، لاختيار المسكن الذي يلائم احتياجاتهم بكل سلاسة ويسر.