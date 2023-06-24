ناعمة المنصوري: الإنسان جوهر  مسيرة التنمية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة 3.1 مليارات درهم، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الرفاه الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار الأسري في مجتمع الإمارات.

وقالت في تصريح لها: «إن الحزمة الثانية من المنافع السكنية خلال عام 2023 التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك تسهم في إدخال الفرحة والسعادة على شعب الإمارات، وأن تجعل العيد عيدين بمثل هذا الدعم السخي من قيادة رشيدة جبلت على حب الوطن والمواطنين، وتوفير العيش الكريم لجميع أبناء وبنات الوطن، لينعموا بخير الإمارات ويعيشوا حياة كريمة».

وأشارت إلى أن توجيهات القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على إسعاد شعبها، وتوفير جميع مقومات الحياة الكريمة وسبل الاستقرار الأسري والمجتمعي، تجسد بشكل جلي أن الإنسان في الإمارات يشكل جوهر مسيرة التنمية المستدامة، وركيزة أساسية لمواصلة تحقيق التقدم والريادة بسواعد أبناء وبنات الوطن.