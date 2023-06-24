«وام» تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في ألمانيا

برلين (وام)

بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، سبل تعزيز التبادل الإخباري مع كبريات المؤسسات الإعلامية في ألمانيا ومشاركتها في الدورة القادمة من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي، وخلال زيارة لمدينتي بون وبرلين، حضر الوفد فعاليات منتدى الإعلام العالمي، الذي عقد في بون في الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجاري، حيث أجرى عدداً من اللقاءات مع قادة مختلف وسائل الإعلام الألمانية، ووجه الريسي خلالها الدعوة إلى العديد من الشخصيات الإعلامية البارزة للمشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي.

وأعرب جميع رؤساء وسائل الإعلام الذين التقاهم الوفد في ألمانيا، عن تقديرهم لإدراج «وام»، اللغة الألمانية ضمن الـ 19 لغة تبث بها الوكالة محتواها الإعلامي. وأشاد جميع المتحدثين الألمان بنجاح النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي. من جهته أكد الريسي، خلال الاجتماعات، أهمية الكونغرس كمنصة رائدة يلتقي من خلالها كبار الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، لإجراء نقاشات مستفيضة حول الوضع الحالي لوسائل الإعلام وما يحدق بها من تحديات. واتفق الجانبان على أن تكثيف التعاون بين المؤسسات الإعلامية، هو المفتاح لضمان مستقبل مشرق لصناعة الإعلام في مواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وزار الوفد وكالة الأنباء الألمانية «DPA» ومؤسسة «دويتشه فيله»، وصحيفة «برلينر تسايتونج»، ومحطة «زي دي إف»، والاتحاد الإذاعي «إيه آر دي»، ومجلة «دير شبيغل». وعقد الوفد خلال الزيارة، نقاشات موسعة مع عدد كبير من الشخصيات الإعلامية الألمانية.