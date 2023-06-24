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الإمارات

أنور قرقاش يلتقي اللورد طارق أحمد

أنور قرقاش خلال لقاء اللورد طارق أحمد (وام)
25 يونيو 2023 01:16

دبي (وام)

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التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف في حالات النزاع.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها، وأكد الجانبان حرص البلدين على الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تربطهما.

الإمارات
أنور قرقاش
الأمم المتحدة
بريطانيا
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