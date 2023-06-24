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بتوجيهات حمدان بن زايد.. إيفاد 100 من أبطال «خط الدفاع  الأول»  لأداء فريضة الحج

بتوجيهات حمدان بن زايد.. إيفاد 100 من أبطال «خط الدفاع  الأول»  لأداء فريضة الحج
25 يونيو 2023 01:16

أبوظبي (وام)

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 بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، غادرت مطار أبوظبي الدولي، بعثة مكتب فخر الوطن متجهة إلى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تبنت هذه المبادرة.
وتضم البعثة 100 من أبطال خط الدفاع الأول العاملين خلال أوقات الأزمات والكوارث، وتأتي هذه المبادرة تقديراً للجهود التي يبذلها أبطال خط الدفاع الأول لحماية المجتمع.
وتتولى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع مكتب فخر الوطن وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمتابعة شؤونهم في مكة المكرمة وبقية المناسك، وتوفير الخدمات التي تمكنهم وتعينهم على أداء الحج بكل طمأنينة ويسر.
وأكد مكتب فخر الوطن، أن هذه المبادرة الموجّهة إلى العاملين في الخطوط الأمامية، تأتي تقديراً لهم واعترافاً بجهودهم وتضحياتهم في مكافحة وباء «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أنه سوف يواصل دعمه للعاملين في خط الدفاع الأول تماشياً مع رسالته السامية المتمثلة في تنسيق جهود الدعم اللازم لهم للحفاظ على استقرارهم في جميع الأوقات وكافة الظروف المستقبلية.

حمدان بن زايد
الإمارات
الحج
السعودية
الهلال الأحمر الإماراتي
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