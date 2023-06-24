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«الهوية والجنسية»: خدمات مميزة للحجاج في المنافذ الحدودية

توفير خدمات متميزة للحجاج في المنافذ (وام)
25 يونيو 2023 01:16

أبوظبي (وام) 

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق مبادرة «تيسير» لخدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين من دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ، وذلك عبر توفير خدمات متميزة لهم وتبسيط إجراءات سفرهم وإنجازها في أسرع وقت ممكن أثناء رحلتي الذهاب والإياب على حد سواء، وذلك لدى منفذ الغويفات بأبوظبي ومنفذي مزيد وخطم الشكلة بمنطقة العين خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 08 يوليو 2023.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن مبادرة «تيسير» لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام تسهم في تحقيق مبادئ وعد الإمارات لخدمات حكومة المستقبل بالاهتمام بالإنسان أولاً وتعزيز قيم التلاحم وتقديم خدمات استباقية مبتكرة تحسن من جودة حياة المجتمع، كما تجسد مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية التي تسعى الهيئة لترسيخها بين المنتسبين وأفراد المجتمع من خلال المشاركة في الفعاليات المجتمعية والدينية والثقافية والتراثية التي تسهم في نشر قيم الأخوة الإنسانية والتعايش والتلاحم التي قامت عليها دولة الإمارات.
ويشارك الهيئة في تنفيذ المبادرة لهذا العام لدى منفذ الغويفات عدد من الجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، منها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، والإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، وبلدية منطقة العين ومستشفى برجيل الطبي إضافة إلى شركة الإمارات لإدارة المرافق.
وأكد اللواء سهيل الخييلي أن مبادرة «تيسير» لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام تتضمن تجهيز صالة الجوازات بالمبنى الرئيسي لمنفذ الغويفات والصالات الخاصة بمنفذي مزيد وخطم الشكلة لاستقبال الحجاج وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وتوفير كافة وسائل الراحة لهم، من مواقف للباصات ودورات للمياه، وتمكين العناصر الإرشادية عند البوابات لتوجيه سائقي حافلات حملات الحج إلى مبنى الجوازات لإنهاء إجراءاتهم.
جدول الرحلة
وأضاف مدير عام الهيئة أنه تم توجيه فرق العمل المشاركة من كافة الجهات إلى ضرورة تهيئة المنافذ المشاركة في المبادرة لوجستيًا وتنفيذ الخطط التشغيلية، وتوفير الخدمات التكاملية لحجاج بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الجودة والتميز، والتعاون والتنسيق التام لتقديم كافة التسهيلات لهم وإسعادهم خلال رحلتهم في الذهاب والإياب بما يعكس الصورة الحضارية والإنسانية الرائدة لدولة الإمارات، مشيرًا إلى أنه يتم فصل حملات الحج عن بقية العابرين وتقليص الزمن المستغرق لإنهاء الإجراءات تيسيراً لهم في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة والعودة منها.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
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