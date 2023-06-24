«الخارجية» تودع ضيوف الرحمن

أبوظبي (وام)

شاركت وزارة الخارجية أمس الأول في توديع الحجاج المغادرين من مطار أبوظبي الدولي إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، مؤكدةً استعداها التام لتوفير الدعم الكامل لحجاج بيت الله الحرام وتسخير كافة الموارد لتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكدت بشرى المطروشي، مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية حرص الوزارة على متابعة كافة الطلبات الخاصة بالمواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك على مدار الساعة إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن، كما تم تخصيص وفد من الوزارة للمشاركة ضمن بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأوضحت المطروشي أن وزارة الخارجية شاركت في البرنامج التثقيفي الذي نظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بحضور حجاج بيت الله الحرام، وذلك لتوعيتهم بأهم إرشادات وإجراءات السفر، إضافة إلى أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة.

خط الطوارئ

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية توفر خدمة خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج عبر الرقم 0097180024، كما توفر خدمة إصدار وثيقة عودة إلكترونية في حال فقدان أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي أو في حال رزق المواطن بمولود خارج الدولة، حيث يمكن الحصول على الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.