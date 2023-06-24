الأحد 25 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الخارجية» تودع ضيوف الرحمن

«الخارجية» تودع ضيوف الرحمن
25 يونيو 2023 01:16

أبوظبي (وام)

 شاركت وزارة الخارجية أمس الأول في توديع الحجاج المغادرين من مطار أبوظبي الدولي إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، مؤكدةً استعداها التام لتوفير الدعم الكامل لحجاج بيت الله الحرام وتسخير كافة الموارد لتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأكدت بشرى المطروشي، مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية حرص الوزارة على متابعة كافة الطلبات الخاصة بالمواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك على مدار الساعة إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن، كما تم تخصيص وفد من الوزارة للمشاركة ضمن بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأوضحت المطروشي أن وزارة الخارجية شاركت في البرنامج التثقيفي الذي نظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بحضور حجاج بيت الله الحرام، وذلك لتوعيتهم بأهم إرشادات وإجراءات السفر، إضافة إلى أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة.

أخبار ذات صلة
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
حاكم الفجيرة يهنئ أمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم

خط الطوارئ
الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية توفر خدمة خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج عبر الرقم 0097180024، كما توفر خدمة إصدار وثيقة عودة إلكترونية في حال فقدان أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي أو في حال رزق المواطن بمولود خارج الدولة، حيث يمكن الحصول على الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.

الإمارات
وزارة الخارجية
الحج
مطار أبوظبي الدولي
السعودية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
الرياضي
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
اليوم 13:30
عبدالله بن طوق
الاقتصادي
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
اليوم 13:26
السعودية: انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
عربي ودولي
انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©