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حملة حج أسر الشهداء تتوجه إلى المشاعر المقدسة

تجهيزات كاملة لضمان راحة الحجاج (الصور من وام)
25 يونيو 2023 01:16

أبوظبي (وام)
انطلقت أمس السبت حملة الحج التي نظمها مكتب شؤون أسر الشهداء لزيارة المشاعر المقدسة هذا العام لتمكين عددٍ من ذوي وأسر شهداء الوطن من أداء فريضة الحج، وذلك في إطار مبادرات المكتب الهادفة إلى تقديم كل أشكال الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء وذويهم. 

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء: تأتي حملة الحج لهذا العام تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤكد أهمية دعم أسر وذوي الشهداء وتلبية احتياجاتهم، وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم، مشيداً باهتمام القيادة الرشيدة بهذه الشريحة العزيزة على نفوسنا من المجتمع. 
وأشار إلى أن كوادر المكتب عملت بجد خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسیق مع الهیئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات المختصة في الدولة لتسخير كل الإمكانات وتوفير جميع المستلزمات لضمان راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر ضمن أجواء تراعي السلامة والصحة لكل المشاركين. 

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دعم كامل
أعرب الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان عن تمنياته لزوار بيت الله الحرام برحلة آمنة، وإقامة طيبة في الديار المقدسة، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل الله منهم حجهم وعبادتهم ويغفر لهم ويرحم شهداء الوطن الأبرار وأن يعيدهم إلى أرض الوطن سالمين. يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء يقوم بمتابعة شؤون واحتياجات أسر الشهداء، والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة من أجل تقديم الدعم الكامل لهم، إلى جانب إطلاق وإدارة وتنفيذ العديد من المبادرات النوعية الهادفة إلى تخليد ذكرى شهداء الوطن الأبرار.

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