جاهزية مقاصب رأس الخيمة خلال العيد

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت دائرة بلدية رأس الخيمة أن مقاصب الإمارة الثلاثة الموجودة في مختلف المناطق والمزودة بمختلف الفرق العاملة، على أهبة الاستعداد لاستقبال الذبائح ابتداء من يوم عرفة. ودعت الدائرة، متمثلة في إدارة الصحة العامة أفراد المجتمع إلى قصد المقاصب التي لا تشهد ازدحاماً لافتاً، بهدف الحصول على الخدمات بشكل أسرع والتقليل من فترة الانتظار. وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة: خلال السنوات الماضية، شهدت مقاصب الإمارة الثلاثة إقبالاً متفاوتاً، حيث يزدحم بعض منها مقارنة بغيرها، نتيجة رغبة بعضهم في البقاء والانتظار لساعات مطولة، في حال أنه توجد مقاصب بديلة وقريبة تقدم خدمات أفضل وأسرع، وتقلل من زمن الانتظار.

وذكرت أن المقاصب تشهد جاهزية تامة بأحدث الأدوات والمعدّات التي تراعي المعايير الصحية المُعتمدة عالمياً، لتقديم أفضل وأسرع الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين طيلة أيام عيد الأضحى وبعدد مناسب من القصابين من ذوي الخبرة والمهارة في تنفيذ عمليات الذبح المعتمدة والأطباء البيطريين الذين يقومون بعمل الفحوص الطبية للحيوانات المراد ذبحها، وذلك قبل وبعد الذبح والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع إعطاء شهادة بعدم صلاحية الأخرى التي يتم اكتشاف إصابتها بأمراض مختلفة. وأشارت إلى أن الصحة العامة وبالتعاون مع مختلف الجهات المساندة، منها مجموعة الحرس المحلي وإدارة المرور والدوريات ومؤسسة الخدمات العامة ومؤسسة الإمارات للشباب «المتطوعين»، ستعمل على تنظيم عمليات استقبال الأهالي والجمعيات الخيرية التي ترغب في ذبح الحيوانات والأضاحي خلال العيد، بهدف تنظيم العملية ومنع الازدحام والتأخير في عملية استلام وتسليم الأضاحي بعد إتمام مختلف العمليات المنفذة.

وذكرت أنه بالنسبة للأضاحي المقدمة من قبل الجمعيات الخيرية، تقوم الصحة العامة بتحديد اليوم الثاني والثالث من العيد لاستقبال طلباتهم لكي لا يحدث أي تأخير بالنسبة لطلبات الأهالي، نظراً لتقديم الجمعيات أعداداً كبيرة من الحيوانات، وقد يتم استقبال طلبياتهم التي تصل لنحو 300 حيوان في أول أيام العيد بعد التنسيق المسبق معها. وأضافت: تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمقصب المركزي بالفلية 3000 رأس غنم/ يومياً مع تفعيل خط الذبح الثاني ومقصب رأس الخيمة 800 رأس/ يومياً، ومقصب الغيل 700 رأس وبالنسبة للأبقار والجمال فتبلغ 150 رأساً كل يوم، علماً بأن مقصب رأس الخيمة تم تخصيصه للأضاحي من الأغنام فقط على أن يتم ذبح الأغنام والأبقار والجمال بالمقصب المركزي بالفليه ومقصب الغيل.

سـوق المواشي

يعمل سوق المواشي يوم وقفة عرفة من الساعة 05:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً وأول أيام العيد من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 08:00 مساءً وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً. وسيعمل قسم الرقابة الغذائية في وقفة عرفة وأول وثاني وثالث أيام العيد الفترة الصباحية من الساعة 08:00 صباحاً حتى الساعة 01:00 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 04:00 مساءً حتى الساعة 09:00 مساءً وقسم الرقابة الصحية والبيئية المتمثلة في شعبة التفتيش وقفة عرفة وأول وثاني وثالث أيام العيد الفترة الصباحية من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 02:00 ظهراً، الفترة المسائية من الساعة 04:00 مساءً حتى الساعة 09:00 مساءً. وتعمل شعبة تفتيش الصالونات النسائية ومراكز التجميل والاسترخاء ثالث أيام العيد في الفترة الصباحية من الساعة 08:00 صباحاً حتى الساعة 01:00 ظهراً وشعبة خدمات المقابر وقفة عرفة وأول وثاني وثالث أيام العيد العمل على مدار (24) ساعة وقسم المختبرات وقفة عرفة وأول وثاني وثالث أيام العيد الفترتين الصباحية والمسائية من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 02:00 ظهراً.

ساعات العمل

وأشارت إلى أن سوق المواشي يشهد رقابة محكمة لكافة الحيوانات المعروضة للبيع أمام المستهلكين من قبل الطبيب البيطري والمراقبين المتواجدين بصفة دائمة في السوق، مؤكدة إلى أن الأرقام الساخنة لتقديم الملاحظات والشكاوى من قبل الجمهور متاحة في مختلف الأسواق والمنشآت التابعة للبلدية، بهدف التحقق من صحة الملاحظة ولكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب النظم المتبعة. إلى جانب ذلك، حددت دائرة بلدية رأس الخيمة ساعات العمل في المقاصب العاملة خلال وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، وتشمل المقصب المركزي بالفلية، ومقصب رأس الخيمة، ومقصب الغيل، ومنافذ الإمارة الحدودية، حيث أعلن قسم الرقابة البيطرية أن المقصب المركزي بالفلية ومقصب رأس الخيمة ومقصب تعمل الغيل يوم وقفة عرفة من الساعة 05:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً، وأول أيام العيد بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة 08:00 مساءً وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً.