بلدية أبوظبي تسعد 1000 عامل في المواقع الإنشائية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، مبادرة «كسوة العيد» بمناسبة عيد الأضحى المبارك لإهداء العمال الملابس الجديدة، وذلك ضمن إطار التزام البلدية بقيم المسؤولية المجتمعية، وتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، والحرص على تكريس مبادئ التواصل والتراحم وتعزيز التكافل الاجتماعي. وقد تضمنت المبادرة زيارة 100 موقع إنشائي في أبوظبي وتوزيع الهدايا على 1000 عامل في هذه المواقع بهدف إسعادهم، وإدخال البهجة إلى قلوبهم، ومشاركتهم فرحتهم بعيد الأضحى المبارك. كما استثمرت إدارة البيئة والصحة والسلامة هذه المبادرة لتعزيز دورها في تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، وتوفير أفضل بيئات العمل وأكثرها أماناً، وحث العاملين في المواقع الإنشائية على الالتزام التام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة تحقيقاً لأعلى مستويات الأمن والصحة والسلامة لجميع العمال.

وتقدمت البلدية ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة بأصدق التهاني والتبريكات إلى العمال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجية لهم عيداً سعيداً مباركاً، وحياة هانئة وسعيدة.