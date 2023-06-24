حرم حاكم أم القيوين تشهد تخريج ثانوية التكنولوجيا التطبيقية

أم القيوين (وام)

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، حفل تخريج طالبات الدفعة السابعة من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بأم القيوين الذي أقيم في مسرح المركز الإبداعي بالإمارة.

حضرت الحفل كريمتا صاحب السمو حاكم أم القيوين الشيخة مريم بنت سعود بن راشد المعلا، والشيخة فاطمة بنت سعود بن راشد المعلا، إلى جانب عدد من القيادات النسائية والهيئتين الإدارية والتعليمية من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية وأمهات الطالبات.

وهنأت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي الطالبات وأولياء أمورهن بمناسبة تخرج دفعة جديدة تمكنت بكل اقتدار من أن تتسلح بالعلوم والمهارات التي تواكب العصر وتتفاعل مع تحدياته التقنية والعلمية.. وقالت: «الإنسان هو الثروة الحقيقية والاستثمار الأكبر لهذا الوطن لذلك أولته قيادة الإمارات الرشيدة كل الاهتمام والرعاية وسخرت له كافة الإمكانيات، وآمنت بقدرته على تحدي المستحيل وتحقيقه، فحرصت على تمكين طلبة المدارس بجميع أنواعها الحكومية والخاصة والتطبيقية لإعداد كفاءات وكوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية لدولة الإمارات».

ودعت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الخريجات إلى أن يكن عند ثقة وطموح قيادة دولة الإمارات وأن يمثلن الوطن في المراحل التعليمية والعملية القادمة، وإلى الالتزام بالقيم والسلوك الحميد، وأن يكن فاعلات في تحقيق التطور ودعم التنمية المستدامة بالدولة في كل القطاعات، والعمل باجتهاد وإصرار لبلوغهن الفرص القيادية والريادية التي تقدمها الدولة لأبنائها. بدأت فعاليات الحفل بكلمة عيسى المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية ألقتها نيابة عنه إحدى الخريجات، أعرب فيها عن فخره واعتزازه بما تشهده الإمارات من أمن وأمان، وتقدم وازدهار وإنجازات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

قسم الولاء

شملت الفعاليات ترديد الطالبات لقسم الولاء، وكلمة الخريجات، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي قصير عن النظام التعليمي في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية.

وقامت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي -في ختام الحفل- ترافقها نعيمة مبخوت المنهالي مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وفاطمة الجسمي منسق أول لشؤون ودعم الطلاب في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بأم القيوين.. بتكريم 76 خريجة وتسليمهن شهادات التخرج.