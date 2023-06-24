«إسعاد طفل» يحقق أمنية شقيقتين بارتداء الزي الشرطي

دبي (الاتحاد)

حققت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التفتيش الأمنيK9، وشركة هاملز للألعاب، رغبة عائلة الطفلتين الشقيقتين جوي وجبريلا ريمون بسطوروس، بتحقيق أمنيتهما بارتداء الزي الشرطي والحصول على جولة في إحدى الدوريات الأمنية الفارهة.

واصطحبت شرطة دبي الشقيقتين في جولة بالدوريات الأمنية الفارهة، إلى جانب زيارة نادي ضباط شرطة دبي، والاطلاع على محتوياته وخدماته، ومشاهدة عرض للكلاب البوليسية.

وأكد المقدم الدكتور فيصل سعود الرميثي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تحقيق أمنية الشقيقتين، يأتي ضمن برنامج «إسعاد طفل»، الهادف إلى تحقيق أماني الأطفال في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات التي تصلها في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية التي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني. بدوره، أكد الرائد علي يوسف آل علي، رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تحقيق أمنية الشقيقتين جاء استجابة لطلب ذويهما الذين أفادوا بأنهما تُحبان العمل الشرطي، والدوريات الشرطية.