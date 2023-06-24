الأحد 25 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تناقش مع الشركاء تعزيز تقديم الخدمات

مشاركون في الاجتماع (من المصدر)
25 يونيو 2023 01:16

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بعثة حكومة دبي تكثف خدماتها للحجاج
«الإقامة وشؤون الأجانب» في دبي: «البوابات الذكية» تنجز إجراءات 9 ملايين مسافر

 عقد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ومستشفى الجليلة، بحضور العميد خبير أول خالد تقي، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية، والمقدم خبير محمد عيسى الحمادي، مدير إدارة علم الجريمة، والرائد الدكتور راشد المنصوري، رئيس قسم تحليل الشخصية الإجرامية، والنقيب سلمان بطي، رئيس قسم علم الاجتماع الجنائي، والنقيب محمد الضوياني، رئيس قسم علم النفس الجنائي، وعدد من الخبراء.
ورحب اللواء أحمد بن غليطة بالحضور، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية لما لها من نتائج مُثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك، مشيراً إلى أن الاجتماعات التنسيقية تعتبر إحدى أهم القنوات التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة دبي للعمل كفريق واحد مع الشركاء لتحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.
وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور، من ضمنها تفعيل دور الشراكة في مجال التدريب المهني والتخصصي، وآلية التعامل مع القضايا التي يكون فيها أطفال، بالإضافة إلى مناقشة المُقترحات التطويرية لتحقيق التكامل وتطوير الأداء في الخدمات.
واستمع اللواء أحمد بن غليطة لملاحظات الشركاء، مُبدياً إعجابه بالأفكار التي طرحت خلال الاجتماع، وموجهاً المعنيين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالبدء في تنفيذ هذه الأفكار التي ستخدم الصالح العام.

دبي
شرطة دبي
الأدلة الجنائية
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
عبدالله بن طوق
الاقتصادي
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
اليوم 13:26
السعودية: انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
عربي ودولي
انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
اليوم 13:20
«مستر أميركا» يقترب من ليون!
الرياضي
«مستر أميركا» يقترب من ليون!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©